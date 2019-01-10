德國BDI工業聯盟要求歐盟對大陸「硬起來」

2019年01月10日 22:00 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據法國國際廣播電台中文網站10日報導，德國深具影響力的BDI工業聯盟（又譯德國工業聯合會）呼籲歐盟對中國大陸採取更強硬的經濟政策，以幫助歐盟企業。德國企業界對大陸推行低價傾銷、強迫性技術轉移以及融資管道不平等競爭策略的疑慮不斷升溫。

據路透報導，德國BDI工業聯盟10日發表公告，強調德國企業需要大陸市場，但同時指出大陸拒絕進一步開放市場准入。BDI工業聯盟在公告中向德國及歐盟提出54項協助請求。

公告呼籲歐盟為歐盟內部市場建立一個更強大的經濟框架，以約束來自非市場經濟體的企業，使之符合歐盟的自由經濟體制。

公告提出的54項協助請求包括，要求歐盟明確歐盟對企業的補貼政策，而對不在歐盟生產商品的企業，政府不應該給予補貼。還要求歐盟增加對基礎設施和技術創新的投資。

BDI公告指出「對歐盟而言，不僅要對內詳細說明自身制度和價值的重要性，還要積極主動地對外展現。」

德國BDI工業聯盟是36個工業行業協會組成的經濟政策性總會。BDI的職責是維護及促進其關聯工業行業的所有共同利益，也是德國工業界最為重要的院外遊說組織。路透評論說，BDI的觀點很有份量，政府會將其納入政策決策考慮。

德國與大陸的雙邊貿易2017年達到1870億歐元，創下歷史新高，占歐盟與大陸貿易總額的近30％。德國部分企業如大眾和寶馬汽車集團的運營，嚴重依賴快速增長的大陸市場。

法廣另報導說，德國政府內閣去年12月份通過的《德國對外貿易條例》修改草案從今年一月開始生效，新草案規定，涉及德國國防以及關鍵基礎設施領域的企業在被非歐盟資本收購時，將受到德國政府更為嚴格的審核。所謂關鍵基礎設施主要包括：電信、資訊科技安全、發電站、供電網、飲用水和食品供應、金融交易、證券和衍生品交易、醫院信息系統、航空、鐵路交通以及軟體工程等。

此前，只有在這些企業被收購股比超過25％時，德國政府才會啟動審核機制；今後，收購股比只要達到10％，聯邦政府就能介入進行審核。

(中時 )