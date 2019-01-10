林依晨《小女》裝死、裝哭竟還裝孕

2019年01月10日 21:54 中時 洪秀瑛

林依晨（左）和張彬彬。（愛奇藝台灣站提供）

林依晨（左）和張彬彬。（愛奇藝台灣站提供）

林依晨劇中抓老鼠。（取自愛奇藝台灣站）

林依晨、張彬彬主演的古裝大劇《小女花不棄》近來在愛奇藝台灣站播出，金鐘視后林依晨使出渾身解數，前2集整慘男主角張彬彬，兩人在劇中初相遇的時候，張彬彬飾演的蒙面蓮衣客英雄救美，讓飾演小乞丐花不棄的林依晨心中小鹿亂撞，還試圖用倒地裝死再引他出面救援。林依晨劇中裝狗、裝死、裝哭還裝孕，甚至差點生吞小老鼠，劇中讓張彬彬傻眼，角色俏皮機靈。

接著又要跟世子身分的張彬彬跪求買下她手中的回春丹，跪求不成直接裝哭，還拿世子的衣服擦眼淚，讓張彬彬瞠目結舌。最後林依晨為了醫治唯一親人九叔，必須上京求援，便拜託張彬彬帶他進京，拜託不成直接在大庭廣眾下使出殺手鐧：「少爺~別走~你不要我沒關係，但不能不要我肚子裡的孩子。」張彬彬受眾人指點始亂終棄，情急之下只得把林依晨拖走。

張彬彬把林依晨拖入屋內後，作勢要挑逗強吻她：「妳雖不算絕色，但也算清秀，只要妳願意陪我一次，我就帶妳去京城。」林依晨將計就計，嬌喊：「哎喲公子~不行啊~大白天的呢~」更對著門口喊：「少爺別這樣~~外頭好多人在看著呢~」嚇壞張彬彬，只得無奈暫時答應她。

(中時 )