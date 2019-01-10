公帑白花了？ 偷喝優酪乳的東吳女大生獲判不起訴

2019年01月10日 23:08 中時 李文正

北市東吳大學5名女學生在外租房，公用的冰箱內一瓶價值59元的優酪乳遭偷喝，警方採集5人的唾液與瓶口口紅印比對，證明馮姓女學生的DNA相符，案經士林地檢署檢察官調查，認冰箱中眾多飲料，一般人會考量個人衛生習慣，不會「以口就瓶」，馮應該是錯把別人飲料當成自己的，「誤食」並非故意予以不起訴。

去年4月間，周姓女大學生在網路貼文，指冰箱優酪乳遭人偷喝，瓶口還沾有口紅印，要偷喝的人自己承認，不然就要報警。並稱冰箱內的溏心蛋、蛋糕和香蕉時常不見，起初懷疑是有外賊入侵，安裝監視器不到24小時就被拔走，她們紛紛將矛頭指向其中一位室友。

周對室友「貪小便宜」的行為忍無可忍，決定要報案抓賊，去年4月28日凌晨到士林警分局報案，警方傳喚馮女、周女以及另外3名室友，大家都同意驗DNA，經比對確定，證明就是馮女偷喝，警方估計為了這瓶價值59元的優酪乳，檢驗成本至少6000元。

馮辯稱，冰箱是大家共用的，她也有買優酪乳以及其他飲料放冰箱，直到檢驗結果出爐，才知道喝到別人的優酪乳。檢察官傳訊其他同住學生，證實冰箱沒有劃分使用區域，飲料沒有貼標籤，大家會買優酪乳、鮮奶或汽水放在冰箱。

檢察官認為，馮女從冰箱拿出優酪乳飲用，一般人都會考量個人衛生，別人喝過的不會再喝，馮認為是自己購買的，才會直接對口飲用，而且，若是偷喝別人飲料，一定會掩飾犯行，不會同意採集唾液驗DNA，但馮卻同意警方採集，證明馮真的不知喝到別人的飲料，主觀上並無竊盜的意圖，誤以為優酪乳為己所有。

(中時 )