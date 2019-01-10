SBL》沒讓4T攪局！金酒險勝 賠上兩名傷兵

2019年01月10日 22:38 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

柯旻豪與林韋翰最後1分04秒爆發推擠衝突，引發兩隊被吹4次技術犯規的混亂場面，幸好金門酒廠及時穩住陣腳，終場仍以90比78擊退只剩單洋將的裕隆納智捷，卻賠上陳靖寰(左踝)、余純安(左肘)兩名主力受傷的慘痛代價。

雙方爆發如此衝突的起因，是柯旻豪刻意挑釁林韋翰，造成林韋翰隨後上籃取分時的動作有點大，兩人在場上相互推擠，場邊球員也吶喊助威，結果裁判一口氣吹了柯旻豪、林韋翰、余純安與胡凱翔4名球員各1個技術犯規。

可是詭異情況隨之產生，裁判雖比出雙方驅逐出場手勢，後來確認柯旻豪與林韋翰未被驅逐，沒想到柯旻豪竟被隊友要求趕緊出場，自己一個人就走進休息室內準備換裝，一場根本沒被驅逐，卻自己把自己驅逐的鬧劇就這樣發生。

「我想當時的衝突，只是比賽過程罷了，我必須相信專業，相信裁判的尺度，況且當時我們是得利的領先狀態，」金酒執行教練吳俊雄表示，「只是面臨傷了兩人的窘境，我們的板凳球員必須趕緊挺身而出，像是李家瑞就是最好例子。」

陳靖寰是在最後7分鐘被郭昭男意外踩到左腳踝，只能攙扶隊友才可離場，余純安則在最後47.5秒，同樣也被郭昭男撞出場外，造成左手肘舊傷部位撞傷，郭昭男也被吹了違反運動道德犯規，只能說金酒這一勝的代價不小。

說起傷兵問題，裕隆洋將桑尼狀況更麻煩，因為背部肌肉僵硬，他已缺席兩周時間，如今要等11日上午接受核磁共振(MRI)檢查，才能確定裕隆要不要留他，裕隆執行教練李啟億說：「桑尼的傷勢時好時壞，還需進一步檢查。」

「假如明天確定桑尼不是單純的肌肉受傷，我們有可能下周就換新洋將，但不會跟先前台銀一樣維持『三洋將』狀態，而是只找1名新洋將取代桑尼，一切就等明天檢查結果就知道了。」李啟億語氣沉重表示。

(中時電子報)