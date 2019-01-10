學校餐廳找的零錢 竟讓他多年後一夕致富

美國一名男子因為學校餐廳找的零錢，在多年以後賺了一大筆錢。(翻攝自拍賣網站Heritage Auctions)

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中時電子報

學校餐廳找給他的一元美金硬幣，竟在72年後以百萬美元的價格標售!美國麻省(Massachusetts)一名男子唐(Don Lute Jr.)於1947年時，在學校餐廳找的零錢中發現了一枚奇特的硬幣，沒想到這枚錯體硬幣卻在他過世後，以高達130萬美元(約4千萬台幣)的價格起標拍賣。

綜合外媒報導，1947年時，年僅16歲的唐在高中餐廳找給他的零錢中發現了一枚罕見的銅便士，原以為撿到寶的他，在聯邦官員告訴他這枚硬幣沒有特殊價值後，便失望得將硬幣隨手收起來。

後來，唐於2018年9月去世，但他的這枚硬幣卻在知名的海瑞得拍賣會(Heritage Auctions)上以起標價130萬美元的價格拍賣。拍賣會的工作人員莎拉(Sarah Miller)表示「這是美國鑄幣局最知名的錯體硬幣，而這也是它為何令人興奮，因為沒人真正知道它多有價值」。

唐的硬幣在知名拍賣會上以130萬美元(約4千萬台幣)的價格起標。(翻攝自拍賣網站Heritage Auctions)

報導指出，這枚錯體一便士硬幣鑄造於1943年，由於時逢第2次世界大戰，銅是重要的軍用物資，因此林肯一便士改以鍍鋅鋼鑄造。但當年美國鑄幣局不知為何卻鑄造了極少量的青銅版錯體一便士並將它們流出市面，至今僅有15枚仍然在世，據悉，2010年時這15枚其中的一枚便以170萬美元(約5232萬台幣)的價格拍賣成交。

(中時電子報)

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