小美的狗兔爭寵耍心機 各展絕活

紅貴賓「Cobee」與兔子「灰仔」爭寵。（林瑞益攝）

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旺報
為了贏得飼主歡心，紅貴賓「Cobee」表演一手絕活。（林瑞益攝）
紅貴賓「Cobee」看到美女就興奮。（林瑞益攝）

住在高雄市阿蓮區的小美飼養了紅貴賓「Cobee」與兔子「灰仔」，一狗一兔表面上相安無事，但其實兩者明爭暗鬥，就為了贏得飼主的歡心。小美為了「Cobee」，就算出國也不會超過3天，以免太過想念愛犬。

紅貴賓「Cobee」今年7歲，尚未結紮，因此，仍然保留公狗的衝動。飼主透露，「Cobee」其實只有一顆蛋蛋，但這對牠並沒有造成影響，還是會發情。一名親近小美家的友人說，「Cobee」不喜歡男性，比較喜歡女性，尤其看到黑絲襪，就會表現出莫名的興奮。

「Cobee」相當好命，有穿不完的衣服，就連食物也是精心烹製。有時，飼主還會端出五分熟的牛肉，討牠的歡心，真是好狗命。

說起養「Cobee」的趣事，小美一家人表示，曾經在住家附近弄了一塊空地要給牠玩耍，未料，開張那天，「Cobee」出門就被一隻惡狗給咬了，從此以後就不再出門，在家當起宅男。

平日，「Cobee」會與3歲的公兔子「灰仔」互動。不過，「Cobee」看到陌生人會叫，「灰仔」則是靜靜地看著牠。一狗一兔的互動，自有其模式。此外，小美家還養了好幾缸金魚，可見這家人相當愛寵物，動靜皆宜。

(旺報 )

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