不怕蟲蟲危機 呂家兄妹養竹節蟲當寵物

2019年01月11日 07:22 中時 莊曜聰

就讀小二的呂承謙跟飼養的竹節蟲互動良好，因為國文課本有提到竹節蟲，還曾經帶到學校展示，羨煞同學。（張佳琪提供）

就讀小二的呂承謙跟飼養的竹節蟲互動良好，因為國文課本有提到竹節蟲，還曾經帶到學校展示，羨煞同學。（張佳琪提供）

呂家三兄妹飼養竹節蟲第一代時，各自為牠們取了名字，竹節蟲產卵後死亡，老二承澤還哭得唏哩嘩啦。（張佳琪提供）

有別於一般家庭養毛小孩當寵物，呂家人的寵物非常特別，竟然是大自然中的偽裝專家「竹節蟲」，媽媽張佳琪說，由於住在市區，家中又有三兄妹，養狗狗貓貓不方便，剛好朋友送來自己飼養的竹節蟲，她上網google後發現照顧並不困難，加上小朋友又能近距離觀察生態，決定收養，沒想到一養就超過半年，都已經有了第二代，第三代也準備孵化，相當有趣。

棉桿竹節蟲主要以樹葉為食，芭樂葉、樟樹、木槿等都吃，呂家的竹節蟲特別喜歡芭樂葉，恰好鄰居又種了顆芭樂樹，一周採一次就夠吃，長大的速度很快，平均半個月脫皮一次，3個月後就是成蟲了，會從綠色的小不點變成褐色的大隻佬。

張佳琪說，友人送的第一代竹節蟲有3隻，三兄妹一人「認養」1隻，一開始還很認真地幫牠們各自取名字，但在大人的眼裡看起來其實都一個樣，不知為何小朋友就是能夠分辨得出來，她記得其中1隻產卵後死亡，老二呂承澤認定就是自己那隻，哭得好傷心，安慰好久才釋懷，以後索性不取名字了。

呂家人有空時就會讓竹節蟲出來「放風」，7歲的老大呂承謙完全不怕蟲蟲，開心地讓竹節蟲在自個兒身體爬上爬下，因為國語課本中曾經提到竹節蟲，他還曾經把蟲蟲帶到學校展示，讓同學羨煞不已。

在養竹節蟲的過程中，三兄妹不僅觀察牠們的生態作息，也學習到昆蟲的相關常識，從定時餵食蟲蟲及整理環境中也培養出責任感，可說是一舉數得。

(中時 )