《運彩主筆室》亞洲盃足賽屢爆冷 一路熱戰迎新春

2019年01月11日 06:01 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

去年的俄羅斯世足賽冷門頻傳，16強阿根廷vs.法國甚至中了賠率350的「4：3」比分，讓喜歡挑戰高賠率的彩迷大呼過癮。無獨有偶，首次擴軍為24強的亞洲盃足賽本月5日於阿拉伯聯合大公國開踢，也屢屢跌破專家眼鏡，印度一登場就4比1大勝東南亞強權泰國，日、韓首戰也僅1球小勝，值得彩迷一搏。

其實，每次國際大賽規模擴大，幾乎就是冷門的保證，比如2016年歐洲國家盃從16強擴軍到24強，就出了冰島、威爾斯兩匹大黑馬，造成德、義、西、法、英等前世足冠軍在16強下半部賽程強碰、上半部隊伍都沒拿過世界盃或歐洲盃冠軍的局面，也讓C.羅納多（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙在上半部連奏凱歌，最終一圓贏得大賽冠軍的夢想。

本屆亞洲盃與俄羅斯世足資格賽連動，打入會內賽的24支隊伍，有不少近年曾與中華男足碰頭，台灣球迷並不陌生。比如首場冷門印度勝泰國，泰國在2015年的世足亞洲區第2輪資格賽中，於主客場都「雙殺」中華隊；而去年在孟買舉辦的印度英雄盃邀請賽，中華男足則以0比5不敵東道主。

泰國職業聯賽近年有企業挹注資金，聲勢浩大，甚至有新生代好手赴日踢球，還在世足資格賽打入12強階段。結果印度在34歲隊長切特里（Sunil Chhetri）的梅開二度帶領下，竟以3球完勝泰國，證明同樣擁有「黃金世代」，綽號「藍老虎」的印度似乎品質更優，泰國教頭立刻被炒魷魚，中華隊去年慘敗倒也不冤。

瑞典名帥艾瑞克森去年10月接掌菲律賓兵符，隊史亞洲盃首秀就讓南韓贏出一身冷汗。（美聯社）

另一支驚奇隊伍是台灣的鄰居，過去足球實力與我國不相伯仲的菲律賓，前年底在中華足協盃邀請賽碰頭，還是中華隊獲勝。但菲律賓這次首度打入亞洲盃會內賽，首戰就把「太極虎」南韓嚇出一身冷汗，僅以0比1小負。

菲律賓全場僅讓太極虎射正5次，攻勢也不差，去年10月上任的瑞典名帥艾瑞克森（Sven-Göran Eriksson）當居首功。而菲國近年運用海歸球員拉抬戰力的策略，也在亞洲盃發揮的淋漓盡致，本屆23人名單僅有2個純本土球員，其餘分別是來自德、美、英、日、西、荷與丹麥的菲裔好手。

菲律賓隊長薛羅克（下）的父親是德國人，曾效力德甲霍芬海姆與法蘭克福。（美聯社）

除了成名已久、前年底也來台灣出賽，出身於英超切爾西青訓系統的哈斯班兄弟（James & Phil Younghusband），踢過德甲霍芬海姆、法蘭克福的老將薛羅克（Stephan Schröck）曾因與前教頭不合而退出，也在亞洲盃重返菲隊，加上出生於丹麥的門將菲克斯加（Michael Falkesgaard）等多國部隊，讓菲國在C組力抗強敵南韓、中國大陸。

日本靠旅德前鋒大迫勇也（右二）梅開二度，才以3比2逆轉擊敗土庫曼。（路透）

而把中華隊擋在亞洲盃門外的土庫曼，於F組首戰「藍武士」日本，竟在開賽第26分鐘先馳得點，隨後日本才靠旅德前鋒大迫勇也梅開二度，以3比2逆轉勝出。亞洲足球B段班的實力提升，讓比賽更加精彩，結果也充滿懸念。

2019亞洲盃分為6組進行循環賽，取分組前2與戰績較佳的4支分組第3晉級16強，由於比賽大多在國人睡前可收看的時段（最晚比賽12點開踢），多數場次台灣運彩均開放場中投注。一直到2月1日踢出冠軍，台灣球迷都可以透過FOX+的直播與運彩投注，享受本屆扣人心弦的精彩賽事。

(中時電子報)