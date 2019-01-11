手搖飲會喝全糖？釣出省錢喝法 6字祕訣「1變2杯」

2019年01月11日 00:02 中時電子報 林郁庭

700C.C.半糖珍珠奶茶熱量550大卡，含糖量約25顆方糖；若是全糖的珍奶，熱量更可能高達1100大卡，相當於1個排骨便當。（資料照 張潼攝）

台灣人愛喝手搖飲料，往往一條街上就有4、5家飲料店林立，多種選擇更是比創意，近日有網友表示，飲料店甜度到冰塊統統能客製化，他好奇現在還有人會點全糖的飲品嗎？問題一出馬上引起討論，甚至還意外釣出小資族傳授省錢法，靠著全糖搭配6字口訣，即可「1杯飲料變成2杯」達到省錢目的。

男網友在PTT發文，表示看到路人手上拿著杯飲料進到我店內，仔細一看上頭標籤貼著微糖、少冰的標示，他認為，依照台灣的糖度設定，全糖的濃稠度根本難以想像吧？讓他突然困惑「現在還真的會有人點全糖嗎？」

問題一出馬上引起網友們熱烈討論，許多愛喝全糖的人跳出來回答，「我還遇過多糖的，是比正常糖再多的意思」、「我都全糖去冰」、「全糖還要加布丁~」、「台南人」、「喝過15年前紅太陽和清心全糖的站出來」、「我家印尼看護全糖還覺得不夠甜」、「滴妹啊，我公司的阿伯動畫師還要喝多糖」。

還有網友傳授他的省錢祕訣，點餐時用這6個字：「全糖去冰加厚」，回家可以變成2杯，因為有些飲料店提供加厚（補水改成補茶）服務，可以讓茶濃一些；再加上去冰代表冰塊較少，就不會因為融化成水而稀釋飲料，因此如此一來，自己再將：「全糖去冰加厚」的1杯飲料加水成2杯時，味道也不會太淡。

(中時電子報)