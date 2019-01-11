手搖飲會喝全糖？釣出省錢喝法 6字祕訣「1變2杯」

手搖飲會喝全糖？釣出省錢喝法 6字祕訣「1變2杯」。（圖/達志影像）

友善列印
中時電子報
700C.C.半糖珍珠奶茶熱量550大卡，含糖量約25顆方糖；若是全糖的珍奶，熱量更可能高達1100大卡，相當於1個排骨便當。（資料照 張潼攝）

台灣人愛喝手搖飲料，往往一條街上就有4、5家飲料店林立，多種選擇更是比創意，近日有網友表示，飲料店甜度到冰塊統統能客製化，他好奇現在還有人會點全糖的飲品嗎？問題一出馬上引起討論，甚至還意外釣出小資族傳授省錢法，靠著全糖搭配6字口訣，即可「1杯飲料變成2杯」達到省錢目的。

男網友在PTT發文，表示看到路人手上拿著杯飲料進到我店內，仔細一看上頭標籤貼著微糖、少冰的標示，他認為，依照台灣的糖度設定，全糖的濃稠度根本難以想像吧？讓他突然困惑「現在還真的會有人點全糖嗎？」

問題一出馬上引起網友們熱烈討論，許多愛喝全糖的人跳出來回答，「我還遇過多糖的，是比正常糖再多的意思」、「我都全糖去冰」、「全糖還要加布丁~」、「台南人」、「喝過15年前紅太陽和清心全糖的站出來」、「我家印尼看護全糖還覺得不夠甜」、「滴妹啊，我公司的阿伯動畫師還要喝多糖」。

還有網友傳授他的省錢祕訣，點餐時用這6個字：「全糖去冰加厚」，回家可以變成2杯，因為有些飲料店提供加厚（補水改成補茶）服務，可以讓茶濃一些；再加上去冰代表冰塊較少，就不會因為融化成水而稀釋飲料，因此如此一來，自己再將：「全糖去冰加厚」的1杯飲料加水成2杯時，味道也不會太淡。

(中時電子報)

文章來源：PTT

新北寒假電競學習營 世界冠軍國… 麥當勞這些人氣餐點 員工爆料：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。