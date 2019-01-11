男子抱怨女友天天「檢查指甲」 老司機噗哧笑了

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

如果女友天天要檢查你的手指甲剪了沒？你是該高興，還是會覺得厭煩？有名網友今天在臉書《爆廢公社》PO文說，女友是不是有怪癖，一天到晚檢查我的指甲，「國小老師也沒這樣」，該版小編也覺不解，但是看到網友紛紛留言，小編恍然大悟，曖昧地噗哧笑了！

這名網友是在臉書《爆廢公社》PO文發表說：「我女朋友是不是有怪癖？一天到晚檢查我的指甲！！！！服裝儀容我還能接受，連指甲也盯這麼緊，到底是怎麼了[email protected]@」

男子抱怨女友天天「檢查指甲」，簡直像小學生服儀檢查。（取自《爆廢公社》）

《爆廢公社》社員看到這名網友的「心聲」也寄予無限的同情，紛紛留言：

「 指甲很重要ㄟ！身為女生感覺你女友真心愛你，好好珍惜！ 」

「請珍惜有人叫你剪指甲的機會」

「 基本的尊重跟禮貌還是要有der，歐霸要記得剪指甲喔！」

「 還好不是跟你說 衣服要前二後三 衣服的釦子要跟皮帶頭對齊 褲子要與鞋子對齊 位子七上八下 那個才真的叫嚴重了」

「 你以為手指屬於你嗎？不是...那是他的 」

「 我覺得你女友很實在啊」

但是看完原PO他與女友的完整對話：

女友：「（指甲）剪好修齊才能來找我」

女友：「還有指甲旁一點點的死肉」

女友：「硬硬的 感覺不好 很討厭」

原PO：「妳問題好多捏」

PO文下方網友的留言也開始愈來愈露骨：

「因為會痛啊」、「天ㄚ~我到底怎麼了~我竟然秒懂 Orz」、「怕被弄破皮」、「尤其中間三指」、「尤其食指+中指是重點中的重點，施主切記切記」、「大師有開訓過，指甲要剪到底才不會不舒服~」，看了這些留言，《爆廢公社》小編自嘲「原來小編太單純了，看完留言才恍然大誤（笑）」！

(中時電子報)

大師有開訓過，指甲要剪到底才不會不舒服。（本報系資料照/娛樂活動）
有污點！他不認偷吃人妻275次 下… 高雄知名景點舊鐵橋 驚見男屍掛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。