男子抱怨女友天天「檢查指甲」 老司機噗哧笑了

2019年01月11日 00:02 中時電子報 吳家詮

如果女友天天要檢查你的手指甲剪了沒？你是該高興，還是會覺得厭煩？有名網友今天在臉書《爆廢公社》PO文說，女友是不是有怪癖，一天到晚檢查我的指甲，「國小老師也沒這樣」，該版小編也覺不解，但是看到網友紛紛留言，小編恍然大悟，曖昧地噗哧笑了！

這名網友是在臉書《爆廢公社》PO文發表說：「我女朋友是不是有怪癖？一天到晚檢查我的指甲！！！！服裝儀容我還能接受，連指甲也盯這麼緊，到底是怎麼了[email protected]@」

男子抱怨女友天天「檢查指甲」，簡直像小學生服儀檢查。（取自《爆廢公社》）

《爆廢公社》社員看到這名網友的「心聲」也寄予無限的同情，紛紛留言：

「 指甲很重要ㄟ！身為女生感覺你女友真心愛你，好好珍惜！ 」

「請珍惜有人叫你剪指甲的機會」

「 基本的尊重跟禮貌還是要有der，歐霸要記得剪指甲喔！」

「 還好不是跟你說 衣服要前二後三 衣服的釦子要跟皮帶頭對齊 褲子要與鞋子對齊 位子七上八下 那個才真的叫嚴重了」

「 你以為手指屬於你嗎？不是...那是他的 」

「 我覺得你女友很實在啊」

但是看完原PO他與女友的完整對話：

女友：「（指甲）剪好修齊才能來找我」

女友：「還有指甲旁一點點的死肉」

女友：「硬硬的 感覺不好 很討厭」

原PO：「妳問題好多捏」

PO文下方網友的留言也開始愈來愈露骨：

「因為會痛啊」、「天ㄚ~我到底怎麼了~我竟然秒懂 Orz」、「怕被弄破皮」、「尤其中間三指」、「尤其食指+中指是重點中的重點，施主切記切記」、「大師有開訓過，指甲要剪到底才不會不舒服~」，看了這些留言，《爆廢公社》小編自嘲「原來小編太單純了，看完留言才恍然大誤（笑）」！

(中時電子報)