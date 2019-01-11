美空軍接收首架KC-46空中加油機 仍有嚴重技術問題

2019年01月11日 00:15 中時電子報 盧伯華

波音公司製造的KC-46空中加油機

在拖延一年多之後，美國空軍終於在10日接收波音公司製造的首架KC-46空中加油機，但由於該款加油機至今仍有許多重大技術問題，而且可能要花數年才能解決，波音公司在交機時只能收到部份貨款。

據《防務新聞》報導，美國空軍發言人克羅寧(Hope Cronin)上尉表示，這項妥協方案經過數月討論後定案，允許堪薩斯州的麥康奈爾空軍基地(McConnell Air Force Base)先在本月接收首批陸續到貨的KC-46空中加油機。但新的KC-46仍有嚴重的技術問題未解決，因此空軍保留了財務上的制約機制。

一名空軍官員表示，儘管存在各種缺陷，但KC-46系統還是可以運行。

報導說，空軍每架飛機扣留2800萬美元的費用，直到波音公司解決問題為止。波音公司的合約中將交付52架KC-46加油機，因此將會有15億美元的貨款被留置。

目前最大的技術問題是KC-46的遠程視覺系統(RVS)，波音公司已承諾重新設計該系統的軟硬體，而這些重大的系統變更可能需要3~4年時間，費用則由波音公司負擔。

不過，美國空軍也在其他地方做出些重要的讓步，例如空軍在試驗時發現其引擎在某些時候會出現推力不足的現象，這種情況在A-10疣豬(Warthog)攻擊機身上也會有。空軍要求就此進行改進，但同意為此另外支付修改費用，修改時間大約為期2年。

KC-46加油機對於波音公司來說有重要意義，它與空中巴士公司進行了長時間爭奪戰，終於在2011年贏得總額達49億美元的固定價格合約。原訂2017年8月交付首批18架KC-46，但因技術問題不斷拖延，最後在2018年底達成先交機再解決技術問題的協議。

多災多難的KC-46加油機正準備首次交付時又遇上國防部長馬提斯去職，使得貨款支付程序橫生枝節，而由於時間拖延導致建造成本超支，波音公司被迫先行墊付金額超過30億美元。

(中時電子報)