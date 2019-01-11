他成鸚鵡專家 背後藏父愛故事

2019年01月11日 07:28 中時 吳敏菁

蔡大欽為了女兒開始養鸚鵡，養成了專家。（吳敏菁翻攝）

蔡大欽最愛的鸚鵡「阿呆」表情豐富，一站在天然站台上，就自動表演了起來，吸引眾多粉絲。（吳敏菁翻攝）

蔡大欽引進的天然鸚鵡站台，讓養鳥更多了樂趣和美感。（吳敏菁翻攝）

蔡大欽引進的天然鸚鵡站台，讓養鳥更多了樂趣和美感。（吳敏菁翻攝）

蔡大欽養鸚鵡在愛鳥圈闖出名堂，他架起「天然鸚鵡站台臉書」社群，吸引近萬粉絲，他和鸚鵡結下不解情誼的背後，有段父愛的故事，為一解女兒鬱鬱寡歡，替愛女買了灰鸚，搏得歡顏後，越養越有心得，家裡鳥言鳥語，更搭起友誼的橋樑，朋友也越來越多了。

蔡大欽和太太陳素經營檳榔專賣店，2男1女，兒子們兄弟有伴，女兒蔡宜芳卻少了說話的對象，青春期變得鬱鬱寡歡，為了逗女兒開心，儘管事業忙碌，還是絞盡腦汁，無意間靈機一動，想給女兒買隻鸚鵡陪她說說話、分享心情，第一隻灰鸚到家，女兒愛極了，灰鸚聰明伶俐，女兒還教他說「爸爸」、「您好！」。

灰鸚的到來，給家庭生活增添許多色彩，蔡大欽在父愛驅使下，越養越愛，常帶女兒逛鳥店，在太座的支持下，家裡鸚鵡越養越多，他還成了專家、達人，各式各樣的品種都有，翠綠到艷紅，女兒心情也被喚醒，開朗起來。

蔡大欽說，鸚鵡們成了家裡重要的成員，為了給鸚鵡一個舞台，引進各式各樣天然站台、遊戲台等，到自己加工設計，鸚鵡站在這模擬自然的枝抬上，顯出生氣盎然的意境，讓許多同好驚豔，為了服務鳥友，架起臉書社群，鳥友們趨之若鶩，紛紛來觀賞。

蔡大欽和鳥兒感情都好得很，鳥兒們也相處融洽，其中通體碧翠的「阿呆」能言善道，更表情豐富，會金雞獨立、拱手道安、甩頭等精彩動作，神奇的是，牠和另隻母鸚鵡還下蛋，小小呆近日也要破殼而出，「我這鳥爸爸，還要升格當鳥阿公了」。

(中時 )