微風南山首日湧15萬人衝8000萬元

伊林娛樂集合34位模特兒走秀，陣仗大，超有氣勢。（粘耿豪攝）

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伊林娛樂王思偉和璀璨之星第4屆冠軍鄭宇倫在米蘭複合式精品店10CorsoComo前，就著凌宗湧的藝術作品「花饗」空中花海帥氣玩自拍。（粘耿豪攝）
伊林娛樂吳品萱（右起）與邱求新在GeorgJensen全球首間旅行概念店前駐店迎賓。（粘耿豪攝）
4樓空橋串連2棟大樓，清楚看見梅花立體外牆在夜間被點亮。（郭家崴攝）
5樓天花板有花朵吊飾垂墜，與外牆梅花元素相呼應。（郭家崴攝）
「BaskinRobbins」31冰淇淋晚間9時30分仍在排隊。（郭家崴攝）
日本人氣咖啡店「JAPANRAILCAFE」晚間9時30分仍在排隊。（郭家崴攝）
微風南山BlueBottleCoffee全台首家禮品概念店魅力十足，人龍排到館外。（郭家崴攝）
巴黎麵包店「leBoulangerdeMonge」香氣四溢，晚間9時30分仍在排隊。（郭家崴攝）
日本生鮮蔬果甜品專賣店「9PaletteParlor」晚間9時30分仍在排隊。（郭家崴攝）
英國皇家御用名車JAGUAR／LANDROVER也進駐微風南山1樓。（郭家崴攝）

報導郭家崴

微風南山10日開張，至當晚10時閉館前半小時全館仍是滿滿人潮，首日共湧15萬人，業績衝到8000萬元，5至7樓餐廳幾乎滿座，2至4樓atre幾乎每家店都有排隊，打出45％占比的餐飲當帶路金雞母，戰略奏效。

包括巴黎麵包店「leBoulangerdeMonge」、日本生鮮蔬果甜品專賣店「9PaletteParlor」、日本人氣咖啡店「JAPANRAILCAFE」、「BaskinRobbins」31冰淇淋、「BlueBottleCoffee」全台首家禮品概念店等都是人氣排隊店。

從一早伊林娛樂出動34位模特兒，由吳品萱和王思偉領軍走秀開始，微風南山首日幾乎都都是人潮大陣仗，為微風在松高、信義後再戰信義區打了一劑強心針。

(中時 )

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