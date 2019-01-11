外星人在sayhello？加拿大天文台測到15億光年外傳來的重複無線電波

2019年01月11日 02:20 中時 蔡鵑如

最新的《自然》期刊線上版9日發表兩篇天文學論文，詳述設於加拿大卑詩省的射電望遠鏡，接收到來自遙遠星系的神秘信號細節。

科學家認為，宇宙中天體無時無刻都發出各種電磁輻射，除無線電波和微波，還包括高能量的輻射類型。而宇宙中有種快速發生、輻射能量高又會迅速消失的神秘現象，被稱之為「快速射電暴」（FRB），它持續時間通常僅短短幾毫秒，卻能夠釋放出太陽一整天內釋放的能量，高到在幾十億光年外的距離也可觀測到，但因無人知曉它的產生方式，甚至被認為可能是外星生物發出的信號。

論文指出，「加拿大氫強度測繪實驗」天文台的射電望遠鏡在短短2個月內，探測到多達13次新的快速射電暴，其中7次信號頻率相當低，僅約400MHz，創下迄今探測到頻率最低的紀錄。讓天文學家振奮的是，其中一個FRB信號重複出現（史上僅發生過一次類似狀況），更驚人的是，這信號居然重覆6次，非常不尋常。科學家發現，此重複信號中2次相同的無線電脈衝，均來自15億光年距離的一個信號源。

卑詩大學（UBC）的天體物理學家絲塔爾女士指出，此現象可能意味更深一層的含義，在更精密設備和研究素材幫助下，人類或許可解開這些宇宙謎團，找出這些重複信號的來源，以及其生成原因。

(中時 )