新生小吃部焢肉飯 包辦老台東人3餐跟宵夜

2019年01月11日 07:13 中時 莊哲權

新生小吃部的焢肉先炸後滷，肉質軟嫩，入口即化。（莊哲權攝）

新生小吃部的焢肉先炸後滷，肉質軟嫩，入口即化。（莊哲權攝）

新生小吃部的焢肉先炸後滷，肉質軟嫩，入口即化。（莊哲權攝）

新生小吃部的焢肉先炸後滷，肉質軟嫩，入口即化。（莊哲權攝）

新生小吃部的焢肉先炸後滷，肉質軟嫩，入口即化。（莊哲權攝）

台東市新生路秀泰廣場對面屹立不搖超過40年的新生小吃部，焢肉飯的豬肉採用當天新鮮三層肉先炸後滷，肉質軟嫩、入口即化，1碗30元，價格佛心來著，因為是24小時營業，40年來包辦了老台東人的3餐及宵夜。

64歲的鄭培欽退伍後就在台東市當時的舊公車站對面經營小吃部，招牌焢肉飯採用當天現宰新鮮三層肉，經清洗過後，先炸過1遍，讓肉質不會太軟爛，接著開大火滷煮20分鐘，再開小火悶煮1個鐘頭，滷汁用清醬油及炸過的蒜頭、冰糖等香料，滷出來的三層肉呈金黃色，肥、瘦適中，入口不柴、不油膩、不死鹹。

他說，40年前當地是人潮聚集的繁華火車站商圈，因為平價又真材實料，是許多上下車旅客及學生飽餐的本土小吃店，車站遷移後沒落了一陣子，近幾年鐵花新商圈興起，當地再度活絡，鄭培欽看盡當地的起起落落。

新生小吃部除了焢肉飯以外，採用豬肚邊軟肉熬煮的肉燥飯也很厲害，並有多樣麵食及湯品供選擇，其中，鄭培清最推薦的是來自東港當天的無刺虱目魚肚湯，湯頭鮮美爽口，與焢肉飯成絕配，是台東許多夜貓子吃好、吃飽的本土小吃店。

店名：新生小吃部

地址：台東市新生路108號

電話：（089）330866

營業時間：24小時，無固定公休日

價格：焢肉飯小碗30元、大碗50元

(中時 )