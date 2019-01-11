獨／曾之喬揭舊情分手原因首曝光

2019年01月11日 03:00 中時 洪秀瑛

曾之喬的人生堅持不被框架。（盧禕祺攝）

曾之喬相信有造物者。（盧禕祺攝）

曾之喬走過憂鬱症的幽谷。（盧禕祺攝）

曾之喬今年計畫到校園演講。（盧禕祺攝）

曾之喬最近推出《一個人去丹麥，寫一本書》，新書中自揭過往個性愛鑽牛角尖、得失心重、有偶包的弱點，「講得出來就沒那麼丟臉了」。感嘆藝人是殘酷行業，因為沒辦法編織「工作順利」的假象：「明明顯沒作品、沒代言、沒曝光，不ok大家都會知道；現在想想其實很辛苦，我們怎麼會活得那麼累，連在經歷低潮都要說還在談幾個戲、可能有什麼機會」。

她直言圈內很多這種「裝沒事」的人，所以偶爾碰到有些人很坦然，會讓她覺得這個人很酷，對楊丞琳曾被媒體問「最近看什麼書」印象深刻，「她當時說最近沒有看書」。曾之喬這幾年上很多心靈成長課，常跟很多人分享：「不要笑藝人有偶包，其實不是偶像才有包袱，人人都有偶包，只是藝人會被用放大鏡檢視，當包袱多到還意識不到就容易變成假面人」。

以前她曾在節目上唱歌不小心破音，做了1個月噩夢，觀眾沒罵她，但她卻像中了邪一樣，不斷懊惱、自責，自己也嚇到，「我怎麼會對自己這麼殘忍，不放過自己」。有些藝人很在意外界評價，但她從不會，「我一直知道最大敵人是自己，我都是自我攻擊的力道比較強」，她說現在愈活愈坦然，這幾年覺得自己變成熟也更像小孩，想哭想笑會直接表達出來。

書中為何感情寫得少？「感情一講就失焦了，因為那不是我想講的話，我出書的目的，不是讓大家知道我的全部，我只講對別人真的有可能收穫的話。我沒有義務把所有的最痛苦、最赤裸、最私密的事攤開讓大家知道，書中要講的這件事比較中性，比較像我行事低調風格」。

她書中僅提到多年前的憂鬱症，當時身邊有個男友，被問是圈內、圈外？她說圈外，男友當時也沒發現她病了，「他可能很難想像我們的壓力，畢竟年紀輕經歷這種事的比較少」，最終分手是因為「我長大了，我不想花那麼多時間在感情上」。

現在感情態度的轉變？她說「沒看得那麼重，它跟我的工作一樣無法框架我，如果有天我結婚生子，有人說生了一男一女…我一定會diss（貶低）這個文章，永遠不要定義我是人生勝利組，我不會因為結了婚就被認為應該怎麼樣」。她對結婚沒規劃，怎定義萬年緋聞對象辰亦儒？她機伶地說「我不要回答這一題，到時候歪掉，他又被下標了」。

(中時 )