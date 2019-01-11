蘇邁配？綠媒老董：小英由黑轉紅 怎可能受人擺布

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

行政院長賴清德今將內閣總辭，新內閣真是蘇邁配嗎？綠媒董事長吳子嘉在談話節目表示，還有待觀察，蘇邁配是新潮流和英系妥協的「產品」，「辣台妹」蔡英文如今已由黑轉紅，怎可能受人擺布。

吳子嘉指出，這個內閣的目的是要打選戰，打2020讓蔡英文當選總統，是最重要的任務，其他都是騙人的。這個內閣要能跟蔡英文協調一致，提供資源、提供蔡所需的政策，然後人力物力、各種調度來打選戰。蔡英文2020憑什麼贏？她現在民調比別人弱，就只剩下硬實力，「辣台妹」的魅力雖增加了一點，但「辣台妹」的魅力能撐多久？

吳子嘉點出，蔡英文打2020手中有一張牌，就是行政院，這個行政院充滿銀彈、子彈等，她用這個來打仗，行政院有幾兆的預算，還有多少力量、人力，行政資源永遠是一個重要的資源。像2018年，民進黨之所以輸掉高雄，5千個水坑出來時，沒有行政單位處理，沒有人救當時的高市長候選人陳其邁，國民黨韓國瑜也在這時起來了。若花媽去年守在高市府，馬上部隊就下來，高市府就會動起來。所以這個行政院是蔡英文的重中之重，是她生死攸關的一個職務，她怎麼可能交給一個還要去溝通協調、還要去打電話的人？何況這是新潮流和英系妥協的「產品」。

吳子嘉強調，如今「辣台妹」已由黑轉紅，蔡英文是一旦給她力量，就會敢玩的一個人，怎麼可能受人擺布，她吃定那些想擺布她的人，因此新內閣的人事還在變化中。

(中時電子報)

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