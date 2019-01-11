「用愛連結為愛出發」，越捷祭出百萬張黃金限時優惠機票

2019年01月11日 02:20 工商 張佩芬

「用愛連結為愛出發」，越捷祭出百萬限時優惠機票。

越捷航空持續歡慶「用愛連結LoveConnection」活動，迎接2019展新的一年，推出「為愛出發FlyforLove」黃金限時優惠活動，11日下午1至3時（台灣時間），於越捷官網（www.vietjetair.com）祭出百萬張0元起優惠機票，稅費另計。

所有黃金促銷機票皆適用於越捷航空的國際航班，飛行航線包括台北／台中／台南／高雄、韓國首爾／釜山／大邱、香港、新加坡、泰國曼谷／普吉島／清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光及柬埔寨暹粒。

另外，越捷航空所飛行的日本航線則享有限時全時段優惠，包括越南河內-大阪（關西）、胡志明市-大阪（關西）及河內-東京（成田）航線。促銷機票使用時間自2019年2月14日至12月31日。

所有促銷機票可透過越捷官網或行動裝置、臉書專頁（www.facebook.com／VietJetTaiwan），點選「訂票」訂購。票價可透過MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡輕鬆支付。

越捷提供各式免費優惠機票，範圍涵蓋亞洲各大航點，並透過「用愛連結LoveConnection」線上徵文活動，票選旅途中最感動人心「愛的故事」，包括當地人文風情、特色美食，或是難忘的旅行經驗等，並透過17個特別活動班機，推廣「為愛出發FlyforLove」實踐夢想。

此外，越捷拍攝「為愛出發FlyforLove」官方MV，鼓勵大家勇敢追夢，一同與越捷一起完成夢想。

致力於成為「消費型航空（ConsumerAirline）」，越捷除了拓展新航線外，持續添購全新飛機、投資現代科技，並以最優惠的價格提供最高品質的空中服務和附加產品。

(工商 )