抗sars護理長救人病逝 夫女憶往事秒淚崩：最感謝嚴凱泰

2019年01月11日 03:22 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

2003年嚴重疾病呼吸道症候群(SARS)大爆發，以極為迅速的方式入侵台灣，還奪走不少為了照護病患而遭傳染的醫護人員性命，和平醫院護理長陳靜秋也因此不幸犧牲。15年過去，丈夫與女兒只要一回憶起陳靜秋，依然馬上淚崩，更表示不忘當年嚴凱泰的恩情。

SARS爆發初期，沒有解方，且傳染性極高，讓全台陷入恐慌，但身為護理長的陳靜秋並不畏懼，身先士卒照護感染SARS的病患，不眠不休蒐集SARS相關資訊，而病毒果然不放過陳靜秋，在4月20日和平醫院封院前夕，陳靜秋突然發燒，有警覺心的她隨即隔離了自己，隔天21日回診確診SARS，但卻無法抑制病情，轉送台大醫院治療，接著又被送到林口長庚隔離，10天後的5月1日，陳靜秋因呼吸衰竭休克而死，享年48歲，成為台灣第一個「抗煞」而死的醫護人員。

根據《蘋果》報導，陳靜秋病逝前一天，自知時日無多，在插管前打給丈夫唐四虎，要他別擔心，確定最愛的家人沒有染上SARS後，陳靜秋留下一句「那我就放心了」，隨後在隔天清晨5點病逝，讓唐四虎悲痛不已。政府為了感念陳靜秋與另外七位抗煞而死的醫護人員，首開先例，將八人送入忠烈祠表達敬意。

陳靜秋病逝後，唐四虎將愛妻照片護貝隨身攜帶不離身，為了忘卻煩惱，讓自己忙於工作，假日也都騎乘重機兜風，釋放壓力。

兩人的愛女唐嘉汝由於母親走時才8歲，加上事情過去15年，對母親印象已經模糊，但印象最深就是當年得知母親回不來時，最怕父親跟著一起走，一想到這就不斷掉淚。唐嘉汝也說，自己知道爸爸壓力大，所以從小就不吵不鬧，但許多煩惱也不敢向爸爸訴說，怕增加爸爸壓力，兩人就這樣互相扶持15年。

唐四虎說到女兒就學問題時，特別表示最感謝的就是已故的裕隆董事長嚴凱泰。他說陳靜秋病故後，自己對生活相當茫然，但嚴凱泰出現在他們面前，表示願意負擔女兒就學期間的所有學費。唐嘉汝則說，上了大學才知道自己要不是嚴凱泰資助，恐怕無法繼續念書，想要找時間感謝時，卻傳出嚴凱泰病逝的噩耗，讓她忍不住哽咽「來不及跟嚴凱泰說謝謝，真的很遺憾」。

唐四虎說，感謝嚴凱泰對他們家給予的幫助，未來會繼續與女兒相互扶持，也會繼續懷念陳靜秋，「我跟女兒都很好，希望靜秋在另一個世界安心，照顧好爸媽就好」。

(中時電子報)