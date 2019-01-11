1月11日三大報頭條

2019年01月11日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●行政院長賴清德10日宣布，將在今天召開臨時院會進行內閣總辭，蔡英文總統也表示，儘管仍有不捨，但她尊重賴最後的決定。蔡英文預計今天將對外公布新任閣揆由前行政院長蘇貞昌接任，2020選舉內閣正式成軍。

●今年春節假期長達9天，交通部高公局昨（10）日宣布春節疏運計畫，2月2日至10日，每日凌晨0至5時國道全線暫停收費，未再延續元旦假期首例的0到10時免費措施。另考量北返車輛多集中在下午出發，首度把初三、初四國1、國3北上高乘載管制時間改至下午1到6時。

●前行政院長蘇貞昌可望二度組閣，副院長應為陳其邁。據了解，蘇貞昌昨晚已展開正式徵詢，包括政務委員吳澤成、前台南代理市長李孟諺、新潮流要角林錫耀、政務委員林萬億、環保署副署長張子敬等昔日愛將所組成的「五虎將」預料將受到重用，成為「衝衝衝內閣」要角。

●行政院長賴清德今將率內閣總辭，正式揮別行政院。據了解，前新潮流系大老吳乃仁在去年民進黨敗選後即力勸賴清德跟總統府秘書長陳菊應該盡快請辭，畢竟馬政府在2014年大敗時，也是10天內就內閣改組，強調這是責任政治表現，菊基於情義選擇留下挺蔡總統，賴仍基於「大局」考量，卻錯過最佳請辭時間。

◎旺報

●從2018年第3季起，各國央行競相囤積黃金，其中，中國人民銀行（大陸央行）在時隔26個月後，去年12月首次增持黃金。各國央行購金潮湧起，讓黃金的投資前景充滿想像空間，當前，資產配置納入黃金，已成為全球最夯投資顯學。

●黃金一向被視為全球金融市場的避險商品之一，全球政經環境越是動盪，黃金的避險需求就會上升，進而推升金價。綜觀當前全球政經環境，正有利黃金展開多頭走勢，投資人正蠢蠢欲動，考慮納入，成為資產投資組合的收益均衡穩定器。

●大陸國家統計局10日公布2018年12月的消費者物價指數年增率（CPI）及生產者物價指數年增率（PPI），結果兩者分別回落至1.9%及0.9%，前者創去年6月以來新低，後者更直探2016年9月以來最低，面對生產端及消費端物價雙雙探底，專家示警大陸通縮風險正在加劇，對於2019年的宏觀經濟下行將形成壓力，人行透過降息擴大貨幣寬鬆力度的政策恐須加快步伐了。

●大陸2018年12月的CPI、PPI雙降，且各自創下不同期間的新低，從宏觀經濟的角度來看，消費端及生產端的物價雙降，意味著購買力的降低，大陸正在由過去的通膨時代轉而進入通縮時代，這對於在2019年想方設法力保經濟不失速的大陸財經部門而言，如何防止通縮效應擴大，將會是一大難題。

◎工商時報

●2018年上市櫃公司營收10日全數公布，全年營收高達35.15兆元刷新歷史新高，12月營收3.18兆元則年減2.0％，12月營收創新高家數下滑至99家，年減23％，法人表示，中美貿易衝突及蘋果訂單下滑兩大因素，2019年上市櫃營運恐由強轉弱。

●美國聯準會（Fed）發布去年12月會議紀錄顯示，決策官員認為應先謹慎評估全球經濟放緩與市場波動對美國經濟造成的影響，再來決定貨幣政策的調整。市場將此解讀為Fed今年上半年都不會升息，受此影響美元指數重摔至近3個月低點。

●中美10日就副部級貿易談判各自公佈會後聲明，據外電引述消息人士透露，兩國至少在三方面仍存在分歧：中國大陸對國有企業補貼、智財權保護、以及採購美國產品的方案都未見具體。這些複雜問題將留待雙方更高層級相互角力。至於下次談判時間，雙方都未明確說明。

●108年度總預算案10日在立法院三讀通過，行政院長賴清德立即宣布11日將舉行臨時行政院會，宣布內閣總辭。據悉，為形成2020戰鬥內閣團隊，需要有行政經驗的新閣揆襄助，總統蔡英文已內定蘇貞昌出任閣揆，至於副閣揆將由民進黨前立委陳其邁出線，「蘇邁配」成形，蔡總統最快可望今(11日)日對外宣布。

(中時電子報)