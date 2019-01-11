把握溫暖好天氣 今天快晾衣！周六北台轉濕冷 下探15度

今（11日）多雲到晴，北部高溫27度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導
氣象局今早針對馬祖發布濃霧特報。（圖取自氣象局網頁）
【氣象】東北風減氣溫升　南部30度　北部28度

天氣變變變！今（11日）天氣與昨日相似，都是多雲到晴，南部30度，北部28度！不過好天氣僅剩這一天，明天開始又有鋒面通過，到下週四前，北台灣轉為濕涼天氣，中部以北低溫下探至15度。氣象局今早針對馬祖發布濃霧特報，另今天高雄屏東空氣品質差，外出請注意。

今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，明（日鋒面通過，下午起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日白天高溫約26～29度，各地低溫約18至20度，中南部日夜溫差大。紫外線指數為，各地為中量至高量級，台東縣則為過量級，外出民眾需做好防曬措施。

今、明兩天西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度；東部、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

另民眾關心的空氣品質，今日宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖、金門為「普通」等級，中部、雲嘉南擴散條件稍差，可能達橘色提醒等級；高屏區位於下風處，易累積污染物，為「紅色警示」等級。

(中時電子報)

今（11日）天氣與昨日相似，都是多雲到晴，南部30度，北部28度。（圖取自氣象局網頁）

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