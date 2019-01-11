小英聲勢能撐到2020？ 沈富雄：大家被誤導了

2019年01月11日 04:58 中時電子報 黃麗蓉

400億怎來 財部「酸民用語」回擊 蔡政府「與民對話」之道？

蔡英文總統近來聲勢大漲，前民進黨立委沈富雄卻指出，聲勢不等於選票，像昨日一個民調，小英的民調還是很低，所以不要相信聲勢等於選票，絕對不是，大家都被誤導了。

沈富雄在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，現在民進黨六神無主，不曉得怎麽樣才好，好事也能變壞事，難道不該想想看，冒個風險也好，雖然打敗了，還是要有一點銳氣，搞一點像樣的東西，如今卻怕落選，甚至說不要落選就好了，民進黨會走到這步田地，真是讓他始料未及。

沈富雄點出，小英就是不行，民進黨還要讓她選2020，因為怕換人會更糟糕，要怕到這種程度嗎？讓他愈想愈傷心。

蔡政府發400億「大紅包」惹議，沈富雄認為，發「大紅包」是幼稚的行為，想得不夠周延，所產生的相對剝奪感非常嚴重。蔡政府不管大小事都錯，都有它一以貫之的脈絡可循，歸根結柢，蔡政府就是一個不會包粽子的婆婆，端午節包粽子包得不像樣，然後她又請了一個不會包粽子的媳婦，媳婦又搞了一個不會包粽子的團隊。因此小英要檢討，找來的人怎麽都不行，又被不行的人誤導，做出錯誤的判斷，然後再髮夾彎，一而再、再而三地打自己的臉，發紅包沒有得到聲譽，反而傷了自己。他不禁向以前的民進黨同志喊話，現在他反對小英尋求連任。

(中時電子報)