青農有愛提供！國小營養午餐吃有機護健康

溫網室種植。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

兒童是國家未來的主人翁！從小就要吃健康！新店區學校青潭國小、雙峰國小及石碇區雲海國小營養午餐有機蔬菜，透過新北市政府農業局輔導媒合，由新店在地青農劉翼銓及謝怡雯所經營的內心有機農場就近供應，多元的品項讓孩子認識到原來有機蔬菜也可以這麼豐富、有趣。

新店在地青農劉翼銓及謝怡雯開始從事有機農業至今約2年，投入有機農業後，透過農業局及新店地區農會的輔導，補助購買資材及農機具，並建置溫網室，隨著設施漸漸到位，加上耕作經驗累積，作中學學中作，隨區域的氣候調整生產方式，生產量逐漸穩定，107年透過農業局及新北果菜運銷公司的媒合、輔導，開始就近供應新店區學校青潭國小、雙峰國小及位於山區的石碇區雲海國小。

主要負責農場銷售業務及供應學校營養午餐有機蔬菜的謝怡雯表示，因為在地自立午餐學校供應較少，所以可以供應像是塔菇菜、廣島菜及長的像鹿角一般的鹿角A菜等當季適合且多元的有機蔬菜品項，學童也反應良好，願意嘗試吃比較少見的菜種。

學校校長及老師們也曾到農場參觀，了解有機蔬菜生產的過程，間接有助於把有機農業的概念傳播給學生們，讓有機的種子在下一代的心中萌芽！

(中時電子報)

內心有機農場媒合拜訪學校。（新北市農業局提供）

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