誰接行政院長？港媒：影響小英2020連任之路

外界沸沸揚揚的行政院長接任人選，傳出有2人，分別是蘇貞昌(右)及施俊吉(左)。(圖為資料照)

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中時電子報
/整理報導

行政院長賴清德今天將總辭，內閣改組隨之啟動。目前外界傳聞有兩位人選，分別是前行政院長蘇貞昌和行政院副院長施俊吉。有媒體認為不論總統蔡英文最後選擇誰當行政院長，都將挑戰小英2020總統大選連任之路。

立法院臨時會在昨天三讀通過民國108年度中央政府總預算後，賴清德循例在三讀後前往立法院向立委致意，並在受訪時宣布11日內閣總辭。而外界沸沸揚揚的行政院長接任人選，傳出有2人，分別是蘇貞昌及施俊吉。

據港媒《中評網》報導，蘇貞昌行動力強，如果由蘇組閣可望帶動民進黨的士氣，也為2020總統和立委大選止血。但蘇貞昌作風強勢，且過往和蔡英文的互動不佳，前總統陳水扁更以「水火不容」來形容蘇貞昌與蔡英文之間的關係。因此，若真由蘇組閣，對於蔡英文親上火線下指導棋，蘇不見得會買帳，府院之間恐怕會進一步陷入緊繃關係。

至於另一名被傳出可能接任閣揆的施俊吉，在陳水扁政府時期曾任金管會主委，2016年蔡政府上任後，施俊吉一度出任行政院政務委員、台灣證券交易所董事長等職，後來賴清德組閣，施俊吉被提拔為行政院副院長。若由施俊吉組閣，則很可能延續賴清德的「尊蔡」路線。且小英任期只剩下一年多，內閣應是進入看守階段，此時若由施俊吉接任，可順利銜接既有的施政藍圖。因此拋出施俊吉接任閣揆的風向球，也確有幾分道理。

(中時電子報)

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