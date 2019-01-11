選2020？綠議員坦言：他出來民進黨絕對輸

總統蔡英文。(圖/取自 蔡英文總統臉書)

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中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文近期因兩岸議題聲勢由黑翻紅，令人好奇這股氣勢能否一路延續到2020競選連任？畢竟各方諸侯對總統大位都蠢蠢欲動。對此，有媒體就專訪台北市議員梁文傑，對於現任台北市長柯文哲未來動向的看法，梁認為，若柯的民調到5月份都還維持領先態勢的話，那柯就「有可能出來選2020」，雖然不一定選上，但柯若下來選，民進黨絕對會輸，這對民進黨是個大挑戰。

據港媒《中評社》專訪報導，梁文傑說，目前看到的一些民調，在柯加入戰局形成綠、藍、柯三足鼎立的情形時，柯文哲的民調竟然都贏，國民黨2020應該是由朱立倫出來選，其他人都不太可能，在朱立倫、蔡英文、柯文哲三人的民調中，柯文哲竟然也都最高。

梁文傑指出，柯文哲是一個絕對的「實力主義者」，只有實力強時才能跟柯談，實力弱時柯就會吃掉你，所以接下來幾個月媒體都會做民調，這些民調數字很重要，若到5月柯文哲看自己「民調都贏，那他絕對會選2020」，絕對不會客氣。

至於白家軍陳思宇，若選舉結果不利，他認為，並不會影響到柯文哲，還是要看柯自己的民調。梁文傑總結認為，某種角度來講，柯文哲的支持者多是年輕且收入並不特別高族群為主，但卻推一個有錢的政二代出來選，勢必不會受到這些年輕人的青睞，他認為柯文哲選錯人。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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