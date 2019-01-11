NBA》東契奇爆紅！人氣超越柯瑞與杜蘭特

2019年01月11日 08:15 中時電子報 盧品青

Luka Doncic is doing it all. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/n2CU8rQWO1 — House of Highlights (@HoHighlights) October 13, 2018

NBA明星賽第2輪開票，詹姆斯(LeBron James)衝到277萬票，依然是聯盟人氣王。209萬票的柯瑞(Stephen Curry)在西區總排名滑落至第3，被神童東契奇(Luca Doncic)超車，杜蘭特(Kevin Durant)則是意外跌出了先發名單。

西區的3名前鋒為詹姆斯、東契奇、保羅喬治(Paul George)。保羅喬治第一輪投票時還落後10萬以上，次輪他以185萬票一舉超越杜蘭特與戴維斯(Anthony Davis)，很有機會搶下先發席位(3人)。羅斯(Derrick Rose)在西區後衛第2，漲到198萬票。

這次勇士隊球星聲勢下滑，柯瑞不僅失去西區隊長，還輸給19歲的東契奇，隊友杜蘭特則是被保羅喬治擠下去。東契奇也實在厲害，本季場均19.8分、6.7籃板、4.9助攻、1.1抄截，上回有這麼強的菜鳥大概就是15年前的詹姆斯了。

東契奇來自中歐的斯洛維尼亞，他們全國總人口才207萬，東契奇總得票高達222萬票之譜，他少年時在西歐已經累積大量球迷。與其說是勇士球星聲勢下滑，不如說是東契奇和保羅喬治太強。

保羅喬治打出生涯年，26.8分、8.0籃板都是新高，而且他還是全聯盟第3的神射手，每場三分球命中數(3.4)僅次於柯瑞與哈登。特別是雷霆隊友韋斯布魯克(Russell Westbrook)依然維持「平均大三元」的情況下，保羅喬治還能打出這樣數據非常不容易，球隊戰績也緊咬勇士。

東區的排名與首輪相同，前鋒3人以「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)的267萬票居首，其次為里歐納德(Kawhi Leonard)、恩比德(Joel Embiid)，他們的票數超越其他人很多。後衛依舊以厄文(Kyrie Irving)的238萬票最高，韋德(Dwyane Wade)第2。林書豪第8。

明星賽球迷票選只佔50%比重，最終排名要經過媒體與球員投票才會決定。

(中時電子報)