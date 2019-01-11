NBA》東契奇爆紅！人氣超越柯瑞與杜蘭特

來自斯洛維尼亞的獨行俠前鋒東契奇。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

NBA明星賽第2輪開票，詹姆斯(LeBron James)衝到277萬票，依然是聯盟人氣王。209萬票的柯瑞(Stephen Curry)在西區總排名滑落至第3，被神童東契奇(Luca Doncic)超車，杜蘭特(Kevin Durant)則是意外跌出了先發名單。

西區的3名前鋒為詹姆斯、東契奇、保羅喬治(Paul George)。保羅喬治第一輪投票時還落後10萬以上，次輪他以185萬票一舉超越杜蘭特與戴維斯(Anthony Davis)，很有機會搶下先發席位(3人)。羅斯(Derrick Rose)在西區後衛第2，漲到198萬票。

這次勇士隊球星聲勢下滑，柯瑞不僅失去西區隊長，還輸給19歲的東契奇，隊友杜蘭特則是被保羅喬治擠下去。東契奇也實在厲害，本季場均19.8分、6.7籃板、4.9助攻、1.1抄截，上回有這麼強的菜鳥大概就是15年前的詹姆斯了。

東契奇來自中歐的斯洛維尼亞，他們全國總人口才207萬，東契奇總得票高達222萬票之譜，他少年時在西歐已經累積大量球迷。與其說是勇士球星聲勢下滑，不如說是東契奇和保羅喬治太強。

保羅喬治打出生涯年，26.8分、8.0籃板都是新高，而且他還是全聯盟第3的神射手，每場三分球命中數(3.4)僅次於柯瑞與哈登。特別是雷霆隊友韋斯布魯克(Russell Westbrook)依然維持「平均大三元」的情況下，保羅喬治還能打出這樣數據非常不容易，球隊戰績也緊咬勇士。

東區的排名與首輪相同，前鋒3人以「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)的267萬票居首，其次為里歐納德(Kawhi Leonard)、恩比德(Joel Embiid)，他們的票數超越其他人很多。後衛依舊以厄文(Kyrie Irving)的238萬票最高，韋德(Dwyane Wade)第2。林書豪第8。

明星賽球迷票選只佔50%比重，最終排名要經過媒體與球員投票才會決定。

(中時電子報)

NBA》暫拋醋意！周董替豪哥強力… NBA》尼克楊又闖禍！偷襲球迷要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。