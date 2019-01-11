女醫大生遭夾擊爆頭亡！閨蜜遭判刑 違停運將無罪

女醫大生遭夾擊爆頭亡！閨蜜遭判刑，違停運將無罪。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

新北市中和區前年9月發生一起死亡車禍，鄭姓計程車司機違停，導致公車無法駛入公車停靠區，緊靠道路右側停靠，胡姓女醫大生載著余姓閨蜜行經中正路時，左切內側車道通行，卻遭直行大貨車撞倒，余女當場爆頭身亡。新北地院認為，鄭男雖違規停車，但車禍主因為胡女貿然與貨車爭道，判鄭男無罪。

判決書指出，鄭姓計程車司機2017年9月19日，將計程車違規停放在中和區中正路往板橋方向外側車道（第1 車道），導致鄭姓公車司機無法駛入公車停靠區，往道路右側停靠，公車司機為了方便乘客上下車，與鄭男計程車併排停放，以致第1車道被計程車及公車完全阻擋。

此時胡姓女大生騎機車搭載余姓同學，行駛在公車後方，見到第1 車道遭阻擋，變換車道時沒有保持安全距離，未讓直行車先行，擅自闖入左側相鄰內側車道（第2 車道），被劉姓大貨車司機從左側撞擊，余姓女大生被捲入貨車右後車輪，當場身亡，胡女見到閨蜜慘死崩潰大哭。

案發後，胡姓女大生與鄭姓計程車司機均遭到起訴，而鄭姓公車司機及劉姓貨車司機獲不起訴。胡女肇事後主動到中和分局交通分隊自首並接受裁判，新北地院法官考量胡女自首，且與余女家屬達成和解，依過失致死罪判她5月徒刑，可易科罰金15萬元，緩刑2年。

鄭姓計程車司機違停部分，法官認為公車在鄭男違停後，閃右後方向燈停靠，胡女前方3名機車騎士均順利閃避，而後方胡女反應時間較長，有充裕時間卻沒有與大貨車保持安全距離，貿然與貨車搶道，鑽入貨車及公車之間釀成悲劇，法官認為，本起車禍與鄭姓司機違停無關，判鄭男無罪。

(中時電子報)

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