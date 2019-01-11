蘇邁配或是「雙敗內閣」？ 陳敏鳳：根本不能這樣看！

蘇貞昌、陳其邁將接行政院正副院長。（圖／李義攝）

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中時電子報
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外傳前行政院長蘇貞昌和前民進黨立委陳其邁將會接任行政院正副院長寶座，對此，有外界認為，蘇貞昌和陳其邁的組成，根本是「戰敗內閣」。但資深媒體人陳敏鳳認為根本不能這樣看。

立法院9日三讀通過預算案後，行政院長賴清德今會在院會將提出內閣總辭，將由蘇貞昌與陳其邁接任正副院長。對於蘇貞昌的接任，外界認為以蘇貞昌的執行力，這個內閣將是戰鬥內閣，可帶動現在民進黨內的低迷士氣；但也有消息認為應該是戰敗內閣才對！而且同屬民進黨，也曾任行政院長的游錫堃要怎麼看待這件事，他當初只輸前新北市長朱立倫兩萬多票，這要他情何以堪！

對此，陳敏鳳於政論節目《新聞面對面》上表示，蘇貞昌上來，表示接下來的選戰還有得看！而且目前行政院發生很多無頭公案，例如總統蔡英文元旦拋出「經濟紅利」的「發紅包」議題時，完全不知怎麼一回事，媒體就已經頭版二版刊登，這會是假新聞嗎？當然不是呀！背後到底是誰放風聲？是誰決策？完全找不到人。蘇貞昌接閣揆後，這種情形絕對會少很多，且行政團隊紀律也是對外很重要的點，雖然半年內要拿出成績不是簡單的事，但至少可以改正團隊紀律，改正行政團隊內亂放消息的風氣。

陳敏鳳再提到，最近雖然有消息認為蘇貞昌輸三十萬怎能當院長，那樣只輸朱立倫兩萬票的游錫堃情何以堪，可是這樣輸兩萬的當院長也很奇怪呀！的確，蘇貞昌是輸沒有錯，但是要注意，在這場選戰中，蘇貞昌是整個民進黨裡頭，選戰打得最漂亮的，甚至比民進黨中央更好看。雖然蘇貞昌回來，可能要暫時忍受在野黨嘲笑，可是看整個新北市選戰過程，蘇貞昌是打的最盡力，最漂亮的，也是目前最好的選擇。

(中時電子報)

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