小英找誰當內閣都沒用？黃創夏：因為「二阿哥」沒出手

2019年01月11日 09:05 旺報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民進黨政府在去年九合一選舉中大敗，總統蔡英文也辭去兼任黨主席職務，為敗選負責，行政院長賴清德更在今天辭去閣揆一職，對此，資深媒體人黃創夏說，台灣邁入了民主化，但黨政高層仍內鬥不斷，現在閣揆誰接都不重要了，因為「二阿哥」沒出手。

黃創夏今投書《NowNews》，他認為，在蔣介石播遷來台之後，中華民國一直採取著「強幹弱枝」的政治結構，所有的權力、資源、人才，都集中在中央政府的手中，但是，去年選舉最大的變數在2018年發生，「北柯（文哲）南韓（國瑜）」風潮，強大的地方諸侯，一呼萬諾，成為引領話語權的發動機。

他認為，在這樣新的「強枝弱幹」結構下，其實「蔡英文找誰來當閣揆都已經無足輕重了」，不說將來的行政院無法號令泛藍十五個地方諸侯；就算在民進黨內部，「二阿哥」鄭文燦一出手就底定民進黨黨主席共推卓榮泰，諸侯的實力在台灣的發展上，第一次足以震懾中央、號令中央！

未來，面對蔡英文脆弱動盪的「中央政府」，地方諸侯將擁有史無前例的聲量，面對國民黨」黨中央四個『相公』打麻將」內鬥之中，泛藍縣市長都是「相公」們要巴結的對象，特別是在2020的立委提民鬥爭當中，15個地方諸侯和黨中央屬意人選的紛擾爭鬧，絕對不會少！至於柯文哲，更不必說有多少人等著搭上線，想要「從龍」飛上枝頭了！

黃創夏解釋，這種現象就如同中國的「周代史」，所謂的「中央」將是虛有其表的空殼子，「令不出王畿」，甚至，可比是《三國演義》下的「漢獻帝」，只是被人挾持想要號令天下的工具。過去的時代，是集權、集錢和通報系統都在中央，這三十年以來，從來沒有因應時代的變遷，真正的放錢、放權給地方。稅收，是中央的；決策，是中央的；連協調動作與溝通資訊的網絡，也是中央的！

黃創夏總結認為，雖然新當選的地方諸侯們有心勵精圖治，可是，面對一個形同癱瘓的中央政府，更是一個威信跌到谷底還在地洞的中央政府，可以預見，一切都無法落實，一切都是在拖延和「研究研究」虛耗。

(旺報 )