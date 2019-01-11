隋棠驚險生產16小時！3寶Olie一出生鎖骨骨折

2019年01月11日 08:57 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

名模隋棠在上月報喜產下第三胎「Olie」，當時她發文寫下「沒有最痛只有更痛」，還自嘲生完小孩像瘋婆，隋棠近日則分享生Olie的生產經驗，直呼：「我真的太。輕。敵。」，花了16個小時生產，隋棠也形容：「躺在產檯上的我的心情則只有絕望兩個字可以形容」。

隋棠原本以為自己有生了兩胎的經驗，第三胎會越生越好生，沒想到她卻生了16個小時「我的產程都一直一下超痛一下不痛地緩慢前進」，隋棠回憶生出Olie最後的一小時「我只能像一隻被魚販倒在發燙柏油路上的魚，又痛苦又絕望的翻滾掙扎。」

好不容易Olie終於「冒出頭」了，肩膀卻卡住，醫生還淡定開玩笑：「他肩膀好寬，以後可以打橄欖球」，經16個小時的折騰，隋棠把3700克的寶寶平安產下「終於帶著他為了奮力擠出媽媽狹窄骨盆而骨折的鎖骨壯麗出生了！」

而在「搖滾區」的老公Tony事後直呼恐怖，隋棠原本以為是血太多嚇到他，但Tony則說：「是Olie只有伸一個頭出來在妳兩條腿間那個畫面」，讓隋棠超無言「😶。。。。。」。

(中時電子報)