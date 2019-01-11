隋棠驚險生產16小時！3寶Olie一出生鎖骨骨折

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「不打減痛分娩」。 這是面臨將再次進產房生Olie時的唯一想法。原因無他，就憑著生第二胎Lucy時，自己從開始感覺到痛到生完只花了30分鐘的急產經驗，加上聽過的所有生了兩個孩子以上的媽媽經驗都是越生越好生、要小心還沒到醫院寶寶就跑出來、以及醫生手套都還沒戴好寶寶已經滑壘出現在產檯等等的說法，不僅僅讓我莫名忘記了上次沒打無痛時有多痛，還給了我旁人都看不懂的自信(嗯～那個旁人就是大傻無誤)，覺得，當時的自己都能熬過了，產痛就是那麼痛我很清楚啊，還能更糟嗎？絕對不可能更糟了啊！ 結論是，我真的太。輕。敵。 我的掉以輕心從準備待產包就有跡可循，說是待產包，其實內容物只有一條羊脂膏、兩雙保暖襪，和訊聯給的臍帶血、臍帶間質幹細胞及基智碼(DNA儲存）的收集包，而且收集包還是要交給醫護人員的其實還不算。後來在先生提醒下才又記得帶上了牙刷牙膏和保溫瓶。 記得進醫院那天是早上，匆匆出門前還有心情跟我媽開玩笑說不用擔心啦，等等生完就回來吃午餐了，結果誰知道整個生到了隔天早上。過程中催生已經都催到底，眼看醫生吃完了早餐又去吃了午餐，接著連晚餐都吃完了然後在產房外要嗑起瓜子了，我的產程都一直一下超痛一下不痛地緩慢前進。 根據從頭到尾站在搖滾區緊握著他自己的手(因為那當下任何體溫碰到我都會讓我不舒服所以禁止握我的手)、不敢大口呼吸(因為上次的經驗讓他知道要盡量把周圍的氧氣留給我)、也不敢多說話(因為體悟過這種時候很容易就能激怒產婦)的先生的說法，他覺得他看了一場慢速的彷彿無止盡的凌遲，而躺在產檯上的我的心情則只有絕望兩個字可以形容。原因是，產檢時多次和醫生討論的重點，就是希望可以讓我自然的靠自己的力量生，不要有外力介入，我的醫生也是很自然派的，因此我們快速達成了包括壓肚子或產鉗、真空吸引、剪會陰等等都不要的共識。 所以在Olie終於快擠出來的最後那「極痛一小時」，邊痛也只能邊在內心反悔無助吶喊：「誰來擠一下我的肚子拜託？！快幫忙把那小子擠出來！我快崩潰了！我好像要昏倒了！」但回到現實，醫護人員除了盡力的專業的鼓勵我引導我，還是鼓勵我引導我，就像當初說好的一樣，而我只能像一隻被魚販倒在發燙柏油路上的魚，又痛苦又絕望的翻滾掙扎。 終於，在一次憋氣用力時，聽到醫生開心宣佈：「快了，看到頭了喔，頭髮好多啊！」彷彿看到一線曙光，我用盡僅剩不多的意志力，緊接著再用力擠了兩次後，醫生果然大喊：「好了！出來了！」嗚嗚嗚終於啊～～～撒花撒花！ 但，只過了大概三秒吧，才鬆了一口大氣以為解脫的我又突然痛了起來，很痛很痛又看不到自己下面的我趕忙問醫生怎麼了？是怎麼了？怎麼還那麼痛啊啊啊啊？醫生淡定的回：「啊，是頭出來了，但肩膀卡住了呢，他肩膀好寬，以後可以打橄欖球⋯」 總之，在進醫院16個鐘頭後，在我肚子裡吃好睡好整整40週的3700克壯碩弟弟，終於帶著他為了奮力擠出媽媽狹窄骨盆而骨折的鎖骨壯麗出生了！ 回過神後趕緊關心一下從頭到尾站在我身邊、一向比我還緊張的Tony哥，看看他還好嗎，結果他轉頭對我說：「baby，好恐怖喔！」我想說是不是這次血也很多又嚇到他？結果他說不是：「是Olie只有伸一個頭出來在妳兩條腿間那個畫面。」 我：「😶。。。。。。。。。。。。」 #真的沒有絕對越生越好生這件事🙈 #我是次次不同次次有驚喜🤪 #無論自然產剖腹產有減痛沒減痛都是偉大的媽媽👍❤️
名模隋棠在上月報喜產下第三胎「Olie」，當時她發文寫下「沒有最痛只有更痛」，還自嘲生完小孩像瘋婆，隋棠近日則分享生Olie的生產經驗，直呼：「我真的太。輕。敵。」，花了16個小時生產，隋棠也形容：「躺在產檯上的我的心情則只有絕望兩個字可以形容」。
隋棠原本以為自己有生了兩胎的經驗，第三胎會越生越好生，沒想到她卻生了16個小時「我的產程都一直一下超痛一下不痛地緩慢前進」，隋棠回憶生出Olie最後的一小時「我只能像一隻被魚販倒在發燙柏油路上的魚，又痛苦又絕望的翻滾掙扎。」
好不容易Olie終於「冒出頭」了，肩膀卻卡住，醫生還淡定開玩笑：「他肩膀好寬，以後可以打橄欖球」，經16個小時的折騰，隋棠把3700克的寶寶平安產下「終於帶著他為了奮力擠出媽媽狹窄骨盆而骨折的鎖骨壯麗出生了！」
而在「搖滾區」的老公Tony事後直呼恐怖，隋棠原本以為是血太多嚇到他，但Tony則說：「是Olie只有伸一個頭出來在妳兩條腿間那個畫面」，讓隋棠超無言「😶。。。。。」。
(中時電子報)