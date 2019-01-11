家族遺產內亂 找來「王牌大律師」打官司卻GG

2019年01月11日 09:30 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

南部地區林姓男子3年前因為遺產糾紛急著找律師打官司，林男兒子的補習班老師A男(42歲)對林男自稱開設律師事務所。林男深信A男是「王牌律師」，找他幫忙打官司，沒想到A男私下與親戚和解，讓林男白白損失6萬元，且一查之下發現A男不是律師，只是律師事務所的資深研究生！

判決書指出，A男未取得律師資格，在高雄成立法律事務所自稱「所長」，2016年在公職補習班教授法律課程時，學生家長林男當時因為遺產糾紛，急著找人協助處理刑事侵占及民事遺產分割等訴訟，透過兒子牽線找上A男，而A男竟順水推舟，受託處理訴訟案件。

A男當時說，一般他處理案件是要收取6萬元，看在師生情誼打折扣，向林男收取5萬元，林男問A是否可先匯2萬元，等到一審終結後再給他3萬元尾款，A男表示他念及學生，只先收前金也沒關係，在民事、刑事部分，各向林男收2萬元，共4萬元。

但A男明知林男不願與親戚和解，竟背著他私下與對方談好和解，還未經林男授權，擅自偽造林男印章蓋在民、刑事委任狀上，讓林男事後比其他親戚少繼承6萬元。林男得知後氣得急跳腳，A男還安撫，要林男別生氣「刑事照走，民事先調解」，林男一查，發現他信任的「王牌律師」，只是法律事務所研究生。A男收錢打官司不僅違反律師法，還涉嫌詐欺取財，台南地院一審判他6個月徒刑。

(中時電子報)