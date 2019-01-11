接交通部長？林佳龍團隊：還未答應承接任何職務

2019年01月11日 09:49 中時 盧金足

前台中市長林佳龍（左）日前在直播時表示，下個階段就要開始，還寫下2018和2019代表字為「合」、「光」。（盧金足翻攝）

行政院長賴清德宣布11日將正式總辭，傳出將由前行政院長蘇貞昌繼任組閣，蔡英文總統對林連任失利的前台中市長林佳龍多次公開表達賞識，府方與蘇貞昌討論後，屬意「接地氣」的林佳龍接掌交通部長，對此，林佳龍團隊表示，到此時此刻為止，林佳龍沒有答應承接任何職務」。

日前林佳龍在直播時寫下2018和2019代表字為「合」、「光」，還透露「下個階段就要開始」，是否北上入閣，備受關注。

林佳龍心繫台中市山手線等重大軌道建設，前交通局長王義川投入台中市立委，也主打山手線等議題，地方認為，林佳龍若出掌交通部長，有助於推動任內未完能成的交通建設。

對林佳龍下一步，是否北上入閣？林佳龍幕僚表示，今天早上林佳龍另有行程，到此時此刻為止，林佳龍沒有答應承接任何職務。

林佳龍日前在臉書直播揮毫以「合」為2018年代表字，表示任何階段都有競爭和紛擾，有整合就會有超越，「下個階段就要開始」；揮毫寫下2019年代表「光」，他將成立光合基金會，「光」和「合」代表光合作用，會把自己當成葉綠素，在任何位置都可以發光發亮。

地方也傳出中央之前屬意林佳龍接任內政部長、國安會等職，今天賴揆總辭後，蘇貞昌將就戰鬥位置，曾任台中市長的林佳龍接地氣，支持者認為他掌舵交通部長，能繼續推動台中市的軌道等重大建設。

(中時 )