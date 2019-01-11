排球美少女莎賓娜整形走鐘後回歸初心 姚明按讚

2019年01月11日 10:09 中時電子報 張國欽

當年莎賓娜以一雙逆天120公分大長腿、白晰皮膚、加上一頭精靈般的烏黑秀麗長髮，迅速受到媒體熱捧（圖/翻攝altynbekova_20 IG）

並不是每一種美都適合有「最正排球美少女」之稱的哈薩克排球選手莎賓娜（Sabina Altynbekova），也許是料想不到的意外走紅，讓她一度人生軌跡走偏，走紅不久，眼尖發現她五官整個大走鐘，網友不禁崩潰驚呼：「妳是誰？」。

2014年，年僅18歲的她，來台參加亞洲青年女子排球錦標賽，那時莎賓娜只是替補球員，自己本以為只是生命中平凡的一項比賽，不料，一雙逆天的120公分大長腿、白晰皮膚、加上一頭精靈般的烏黑秀麗長髮，迅速被眼尖的媒體發現這位替補席上的尤物。其實她是遺傳自滑雪運動員父親與田徑運動員母親的好基因。

曾經轟動台灣排球界的神級漂亮寶貝莎賓娜，近日與家人共遊越南度假。(擷自instagram)

莎賓娜的個人社群網站instagram分享了好幾張在越南度假的照片。(擷自instagram)

莎賓娜的完美身材比例，連名模都自嘆不如，更難能可貴的是，那張清純空靈的東方面孔、圓圓的娃娃臉與紅紅的自然蘋果肌膚，完美十分自然。

經過媒體的報導，莎賓娜一夕間成了「宅男女神」九頭身美少女，IG粉絲一下子從300人，暴漲到30萬人， 無數球迷不再看球，只想看莎賓娜在場上賣萌逗樂，她的一舉一動，都能迎來一片如雷的掌聲，她在哪裡，媒體就追到哪裡。

也許是被突如其來的人氣沖昏了頭腦，她開始無心訓練，頻受邀擔任各商業活的貴賓，2015年9月，還接受日本GGS企業旗下陽光女排隊的邀請，正式到日本打比賽，不料人生的排球夢憧憬卻因而破滅，哪有什麼比賽和訓練，只有無數的通告、拍攝、宣傳，根本沒人在意她球打的如何，公司儼然只靠她個花瓶，帶來更大商機。

莎賓娜赴日後常出席商業活動。(圖／翻攝自sohu)

莎賓娜被迫接受了這個現實，開始濃妝豔抹，把嘴唇整厚、鼻子隆高，從運動員搖身一變成網紅，讓當年對她癡迷的網友，崩潰無法接受許多事實，「從前是鄰家女孩，現在是夜店皇后」、「從前是清純可人，現在是妖冶魅惑」、「從前是天然無害，現在是極盡裝飾」。內心不禁發出吶喊：「為什麼要整容？本來多好看啊！」、「你變了，我只喜歡原來的你」。媒體也抨擊：「把整張臉都整崩壞了！明明是符合亞洲審美的清純氣質，偏偏要走歐美夜風。」。

莎賓娜在成長道路上迷失自己，她消沉的向父母哭訴，父親心疼對她說：「不可能每一個人都覺得你漂亮，只有真正熱愛並努力奮鬥，才能一直發光發亮」。

有網友發現莎賓娜的五官竟產生了細微的變化，嘴唇明顯變厚，蘋果肌比過去還要澎。（圖/翻攝altynbekova_20 IG）

父親的一席話讓莎賓娜大徹大悟，她終於了解，青春美貌終會逝去，只有內心的強大，才能帶來由內而外的永恆美，她不該做個好網紅，而應感謝上天與父母賜她的好體型，做個好運動員。

沙賓娜在日本只待半年就毅然解約，選擇回國埋頭苦練，因15歲進高中校隊才被選入排球隊，基本功本來中比其他隊員薄弱，加上在日本時疏於訓練，返國後比任何人都拚，不僅每天早起晨跑訓練，還至少跑足整10公里，體能訓練的量比其他人多出好幾倍。

努力終會有回，莎賓娜前不久在哈薩克全國賽獲選優秀運動員，從過去替補員成了獨當一面的正式隊員，現在的她，不再是那個劉海被風吹開，都覺得形象被破壞的小女孩，不再沉迷於濃妝，敢素顏去旅行。

她去福利院陪伴孩子，並向目前擁有72萬粉絲呼籲，多多關愛弱勢群體，不止美在臉上，更美在靈魂上；她在哈薩克的最高學府阿利法拉比國立大學，修習體育教育：現在英文十分流利，接受採訪時從不需要翻譯。還常鼓勵大家「永遠不要停止學習」。連中國大陸富豪馬雲、姚明都為這個可愛的女孩按讚。

莎賓娜現已不再沉迷於濃妝，敢素顏出門，散發出自信。（圖／翻攝自suho)

哈薩克更是邀請她出任國家婦女委員會成員，沙賓娜現在已是位兼具美麗、獨立、自信的女孩。迷失過，最終找回自己，成名過，最終回歸初心。這幾年，她深深學習到：外表的美只能取悅眼睛，內在的美卻能感染靈魂。

(中時電子報)