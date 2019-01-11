影》賴清德內閣總辭：他日有緣 江湖再相逢

2019年01月11日 09:41 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、工商 呂雪彗 /綜合報導、工商

行政院長賴清德今率內閣總辭，與行政院發言人握手致意。(圖/取自中時電子報臉書)

行政院長賴清德今進入行政院開行政院會，會後召開記者會，賴清德和與會閣員一一握手致意，賴清德表示，他今天率內閣團隊，向蔡英文總統請辭。他最後引用神雕俠侶的一段話，與閣員相約說「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過」，「我們在此相遇也在此分手，有緣的話我們會在壯大台灣的路上再次相逢。」似意有所指，他日必乘旋風再起。

賴揆致詞時表示，前（106）年九月八日，他堅定北上接任行政院長，當時便勉勵團隊同仁，我們是做實事的團隊，近五百的日子，召開無數次的重要決策會議，不僅解決民瘼、積極落實蔡英文交付的七大任務，同時也積極推動國家發展，甚至史無前例走出行政院，走遍22個城市跟縣市政府座談，聽取前瞻、長照情況，和城市發展的困難，也造訪各產業代表，了解他們的困難，誠實面對各種問題、務實擬定對策、踏實擬定對策。

無可避免遭遇花蓮地震、0823淹水、普悠瑪翻覆意外，共同經濟磨難、辛苦也一起分享歡樂，以及笑容，有失去也有收穫，但是都無怨無悔一起建設國家，發展經濟、造福人民、壯大台灣，播下種子也許無法在任內看到開花結果，帶是許多萌芽、也有許多在含苞待放，假以時日國人會看到，一起經歷許多事情但是通通沒有退卻，無怨無悔。

賴揆說，去年選舉民進黨遭逢大敗，身為行政院長我難辭其咎，肩負敗選責任，我必須辭職以示負責，1124我就已經口頭請辭，總統慰留，幾經思考他也認為，民進黨不能敗不成軍，應該留下穩定政局，完成普悠瑪專案報告，公投案後續處理，以及民眾角度進行敗選檢討，也期盼穩定政局，讓審議中的預算根法案持續進行，因此宣布適當時間到的時候，也會堅定離開。

他感謝閣員，這一個多月以來恪盡職守，政院工作沒有停歇，政院完成了非洲豬瘟各項防疫工作，也完成2019國家總體發展計畫，也通過歡迎台商回國、新經濟民法、修訂產創條例、文化基本法、因應假訊息法制配套、核定地方創生、雙語國家、服務型智慧政府的國家型計劃，昨天立法院預算審查通過，「時間已經到了，也是我負起政治責任的時候。」

1127我在立院質詢時，我回到國會，我深刻體認到民主政治就是責任政治，最高價值就是負責任，賴揆說他徵得總統同意，在今天率領內閣總辭，總辭積極意義就是希望後續政府更加戰戰兢兢、回應人民期待，得到人民更多支持，辭職也是讓總統大破大立、開創新局。

賴揆感謝蔡英文給他難得機會服務土地和人民，特別感謝立法院蘇嘉全、蔡其昌、柯建銘、民進黨團、媒體、社會各界給他的支持和鞭策。

有意思的是，賴揆在致詞最後，引用金庸武俠小說，《神雕俠侶》楊過對張軍寶的一段話：「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過。」賴說「我們在此相遇也在此分手，有緣的話我們會在壯大台灣的路上再次相逢。」似意有所指，他日必乘旋風再起。

(中時電子報)