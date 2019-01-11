從傳統到創新 木雕家回鄉展

2019年01月11日 10:40 中時 許素惠

木雕家李宗霖14歲拎著一只皮箱，離鄉背井到外縣市當學徒，從學雕刻神像開始，最後出神入化融入自己的創作靈魂，創新作品連連獲獎，宛如台語老歌《孤女的願望》的寫照，即日起回雲林故鄉展出台灣鄉土與常民生活系列作品，令人領略鄉村原始趣味。

李宗霖木雕特展在雲林縣北港文化中心展至2月28日，出生水林鄉的他，身處貧窮年代的偏鄉，善用泥巴、粉筆雕塑玩具，同伴玩得愛不釋手，14歲便離家拜師學神佛雕刻。

後來逐漸領悟作品靈魂是作者心之賦予，隨心所欲創作，人物雕刻尤其栩栩如生，刻畫鄉土小人物、親情，真情流露，令人動容，曾獲第一屆桃城美展設計立體類首獎、裕隆文藝季木雕金質獎首獎，另有作品獲選2014年南一書局高中國文教科書使用。

李宗霖親自向參賞的師生解說創作歷程及理念，當小學徒時吃苦耐勞，常自己摸索練習雕刻到半夜，想家也不敢說，只能偷偷掉眼淚，堅強努力，投注一生創作木雕，未來將建木雕館，做為同好交流平台。

李宗霖愛聽老歌，他說每個時期的老歌反映、串連不同時代的意義及社會現象，也是自己及許多台灣人為生活打拚奮鬥的寫照，花3年時間，以《孤女的願望》、《家後》、《媽媽請你也保重》、《落雨聲》等大家耳熟能詳的老歌為主題，作為木雕的靈感。

此次回鄉展出作品取材、刻畫台灣鄉土趣味、常民生活的小人物成長，令觀賞者濡染故鄉原始的趣味與精神。

(中時 )