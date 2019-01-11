內閣改組「賴下蘇上」　馬英九：蔡英文恐怕也沒太多選擇

前總統馬英九。(圖/本報系資料照)

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行政院長賴清德今將總辭，總統蔡英文也預計對外公布新任閣揆由前行政院長蘇貞昌接任。對於內閣改組「賴下蘇上」，前總統馬英九上午接受廣播專訪時表示，可理解蔡英文在敗選後面臨的困境，這樣的人事安排大家也並不意外，有其「效果」但也可能有「風險」，但大家都不希望整個政府垮掉，希望新團隊能仔細思考為什麼民進黨會敗選、哪些政策必須改。

對於蘇貞昌是否為如今最好的選擇？馬英九直言，蔡英文恐怕也沒太多選擇，「因為這是一個跳火坑的工作」。他接著回顧，5年前國民黨也遭逢地方選舉大敗，當時的行政院長江宜樺當天就辭職了，而接下來中央政府總預算是誰的總預算、誰來負責？這問題恐怕在討論總預算時，一定還會被挑起來。

另外，針對「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處擔任政治組長一直引發爭議，馬英九也說，政治組組長是駐美代表關於政治事務最重要的幕僚，必須親自去處理許多事務性工作，必須經過外交官長期磨練才有這能耐。他進一步說，過去的駐美代表處政治組長都經過至少10多年歷程，「他一下跑到這位置上，大家都有點錯愕」，是否有足夠經驗跟能力做這事情，難免會引起大家質疑。

主持人詢問，是否因為蔡英文欲加強與美關係，想派完全信任的人赴美？馬英九則笑回，講這話好像蔡不信任駐美代表高碩泰，「這說不過去吧！」且若以後真的發展成這樣，「不是一個災難嗎？那高碩泰怎麼做呢？」

(中時 )

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