馬英九上直播 飆嗆：台獨民進黨做不到！

2019年01月11日 09:54 中時電子報 王子瑄

前總統馬英九今日(11)上黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，被問及對兩岸關係的看法？馬表示根據我國目前憲法，就是以「統一」為出發點，若不滿就去修憲。直言，民進黨就是做不到台獨！他們的陳水扁自己也說過。質疑總統蔡英文，就是知道做不到，才刻意挑撥掩蓋事實。

對於黃暐瀚提問，如何看待兩岸後續關係？馬英九引用憲法，指出就憲法制定而言，就是站在「未來是統一」的立場，但無時間表；目前我們的憲法就是一部「一中憲法」，也是一部「統一憲法」。若蔡英文真的反對所謂「一中」，就該去修憲！

馬英九更直言，民進黨就是做不到台獨！並引用民進黨籍前總統陳水扁所言：「台獨做不到就是做不到嘛！」劍指目前執政的民進黨，對於台灣現況根本心知肚明，卻為自身私利而偏頗蒙蔽。

針對蔡英文回擊大陸國家主席習近平的談話，馬英九表示，「九二共識」是海峽兩岸統一前，兩者對彼此關係的看法；「一國兩制」則是海峽兩岸統一後，兩者彼此的關係。一個是「前」，一個是「後」，不知蔡為何一概而論？痛批蔡知道一國兩制目前在台灣是沒市場的，故刻意將兩者擺一起，就是想混淆視聽，好引導民眾因反一國兩制情緒而將九二共識一起做掉。馬強調，兩者本身就是不同的，「絕對不是等號」。

馬英九重申自己對於「九二共識」、「一中各表」的信念、信任與堅持。此外，馬提到自己從來沒去過大陸，因時任公職不方便。回任政大教授時，曾想參加「絲路之跑」活動，但不久即被徵召參選台北市長，故又向隅。關於回祖籍湖南省衡山縣探訪或再與習近平見面，馬回應目前無特殊規劃卻不排除。並認為有立委提出修法管制公職赴陸時間上修為15年，非常可笑。

(中時電子報)