老虎大便戒酒癮、鳥類羽毛助受孕！動物偏方奇聞一籮筐

2019年01月11日 09:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

老虎大便摻在酒裡，就可以徹底地戒除掉酒癮？鳥類羽毛裝進紅包袋裡助受孕？台灣坊間充斥著許多與野生動物相關的偏方。這些偏方或習俗所可能使用到的元素，包括動物的毛皮、鬍鬚、羽毛、牙齒、骨骼、尿液、甚至糞便，用途則簡直是天馬行空、五花八門！動物園設有遊客服務中心及電子郵件信箱，常常接到類似詢問，讓人哭笑不得！動物園提醒，濫用野生動物產製品的後果，不僅可能因此感染人畜共通的疾病，若涉及保育類動物，還會觸犯野生動物保育法！

動物毛皮（花豹）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園設有遊客服務中心及電子郵件信箱，提供社會大眾諮詢各項服務的管道，多年來第一線的服務人員，經常有機會處理到一些不可思議的特殊「訴求」，例如有民眾來電，表示家人經常酗酒，用過許多方法都戒不掉，某天聽鄰居說只要將老虎的大便摻在酒裡，再讓酗酒的人喝下，就可以徹底地戒除掉酒癮。

動物羽毛（孔雀）。（台北市立動物園提供）

另外也有結婚多年卻遲遲未能生育的夫妻，在做了各項檢查後，仍然找不出不孕的原因，在長輩及親友過度關注的壓力下，不得已只好求助滿天神佛，命理師指示他們要將鳥類的羽毛、猛獸的牙齒及數種靈長類動物的毛皮，收集放入紅包袋中，置於寢室內或床底下，不出三個月左右就能自然懷孕。

另外服務信箱也常常收到民眾來信，表示住家附近有人在餵食流浪貓狗，產生大量的排泄物，不僅使環境衛生堪慮，也擔心危及幼童的安全，某日社區居民在經過一番激烈的辯論後，終於凝聚了共識，決定採行「生物防治」的方法，希望動物園能提供他們各種兇猛動物的糞便及尿液，好放置在住宅樓梯、騎樓、中庭及公園周邊，深信如此一來，流浪貓狗在嗅聞到猛獸的氣味後，就會產生畏懼而不敢靠近。。

動物牙齒（黑蜘蛛猴）。（台北市立動物園提供）

現場的服務人員在受理類似的請託個案時，除了向民眾說明使用偏方或民俗療法等行為，非旦未必有效，反倒可能因此散播傳染病源，更重要的根據「野生動物保育法」第16條規定：「保育類野生動物，除本法或其他法令另有規定外，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖。保育類野生動物產製品，除本法或其他法令另有規定外，不得買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或加工。」

所以台北市立動物園不僅不能提供民眾索取各項野生動物的產製品，更要特別提醒大家，在路上看到保育類動物或疑似屍體，千萬別帶回家，應該儘速通知各縣市政府相關單位處理，以免觸法。

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(中時電子報)