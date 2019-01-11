比喝酒熬夜更傷肝！這4種人最容易得肝病

2019年01月11日 10:16 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

中天新聞 吃心安？砸錢狂吞「保健品」 當心超量、混搭中毒

一般認為喝酒、熬夜最傷肝，其實日常生活中還有許多壞習慣，無形中都會逐漸毀損肝臟，根據調查，傷肝行為排行榜，第一名竟不是喝酒熬夜，而是負面情緒。

長期過量飲酒的確會讓肝臟不堪負荷，久而久之恐形成酒精性肝炎、肝硬化等等。不過《生命時報》報導，比喝酒更傷肝的是負面情緒，緊張、易怒、焦慮、抑鬱，這些負面情緒都容易導致肝功能失調，國外也有研究指出，易怒的人罹患肝病的可能性竟比一般人高8倍。

另外，國人常見的壞習慣「濫用藥物」，對肝臟來說也是一大傷害。根據英國研究指出，長期服用止痛藥等藥物，會讓肝臟解毒負擔加大，導致肝臟受損；嚴重的藥物性肝損傷還可能引起肝衰竭。

負面情緒、過度飲酒、用藥不當及熬夜被列為傷肝四大行為，除此之外，還有下列這些族群也容易罹患肝病：

1. 睡不好

睡眠品質不良會影響肝臟在夜間的自我修復，因此睡不好的人更容易罹患脂肪肝。

2. 過度減肥

節食或用藥物強行阻斷營養吸收，會讓體內蛋白質缺乏，當低密度脂蛋白合成減少時，肝臟運轉容易出問題，使得脂肪在肝臟堆積。

3. 腸胃不好

消化道疾病的傷害不僅限於腸胃本身，還可能導致其他機能無法運作，如果又再喝酒，更容易導致肝損傷。

4. 罹患慢性病的老人

隨著年紀增長，新陳代謝功能衰退，脂肪沉積在器官的機率也隨之增加，若再加上罹患慢性病、用藥過多，也容易造成藥物性肝損傷。

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(中時電子報)