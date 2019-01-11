賴清德總辭 引金庸名言自況

2019年01月11日 10:25 工商 彭媁琳

行政院長賴清德今日上午舉行臨時院會，率內閣總辭，賴清德在會中表示，接任院長500多個日子來，積極落實總統蔡英文交付的7大任務，並走出行政院，與22個縣市政府座談前瞻基建、長照等議題。

賴清德表示，無可避免遭遇花蓮地震、0823淹水、普悠瑪翻覆意外，共同經濟磨難、辛苦也一起分享歡樂，以及笑容，有失去也有收穫，但是我們都無怨無悔一起建設國家，發展經濟、造福人民、壯大台灣，播下種子也許無法在任內看到開花結果。

賴清德指出，有機會跟大家共事是他一生榮耀，但是去年選舉民進黨遭逢大敗，身為行政院長難辭其咎，肩負敗選責任，他必須辭職以示負責，1124他就已經口頭請辭。

雖然總統慰留，幾經思考後賴清德也認為，民進黨不能敗不成軍，他應該留下穩定政局，完成普悠瑪專案報告，公投案後續處理，以及民眾角度進行敗選檢討，我也期盼穩定政局，讓審議中的預算根法案持續進行，因此賴清德也宣布當時間到的時候會堅定離開。

這一個多月以來賴清德要感謝各位恪盡職守，政院工作沒有停歇我們完成了非洲豬瘟各項防疫工作，也完成2019國家總體發展計畫，也通過歡迎台商回國、新經濟民法、修訂產創條例、文化基本法、因應假訊息法制配套、核定地方創生、雙語國家、服務型智慧政府的國家型計劃。

昨天立法院預算審查通過，時間已經到了，也是賴清德負起政治責任的時候。總辭積極意義就是希望後續政府更加戰戰兢兢、回應人民期待，得到人民更多支持，辭職也是讓總統大破大立、開創新局。最後賴清德除感謝蔡英文給予他難得機會服務土地和人民，賴清德特別感謝立法院蘇嘉全、蔡其昌、柯建銘、民進黨團、媒體、社會各界給他的支持。

最後，賴清德引用金庸武俠小說，神雕俠侶楊過對張君寶說的：「他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過。我們在此相遇也在此分手，有緣的話我們會在壯大台灣的路上再次相逢。」

(工商 )