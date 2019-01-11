女星宋慧喬最愛雪花秀 養出亮采美肌

2019年01月11日 10:24 中時 吳娮翎

韓方頂級草本菁萃保養品牌《Sulwhasoo雪花秀》，以亞洲哲學與智慧為根本，孕育出內外合一、身心靈平衡、自然與萬物和諧共生的美顏之道。今年年初推出全方位頂級抗老系列奢華升級版「臻雪丹御赤松賦活系列」。

赤松，為生命力極強之樹種，於貧瘠土壤中深入扎根，即使處於嚴苛的環境，仍可蓬勃生長，形成充滿生機的茂密之林。因其密集茁壯的強健年輪結構，以及歷時不變的長青姿態，赤松被譽為長壽茗樹。韓國傳統醫學典籍《東醫寶鑑》提到，松樹沒有任何部分可被遺棄，松樹每一部分，從根、松果、針葉、松花粉以至共存在松樹根的茯苓、及樹皮上的苔蘚，都擁有寶貴天然能量。根據《本草綱目》，赤松樹皮與樹脂能夠入藥；《神農本草經》稱松為仙人之食物；《千金方》記載，松葉令人長生不老。另外赤松擁有非凡的療癒能力，甚至吸引生存於山谷中的魚群接近，當受傷時，便會找尋埋藏於靠近水中土壤的赤松療傷。在過去宮廷時代，赤松因材質堅硬，不容易扭曲變形，是唯一被運用在宮殿建築中的木材，其中樹脂亦能提供保護，防止雨水和濕氣滲入，涵蓋多種功效。

金剛赤松源自韓國慶尚北道的蔚珍郡，此區種植的松樹堪稱是韓國松樹界最高等級，也被列為重點保護生態資產。金剛赤松一年只供採伐一次；其中松針一年只有1-2月期間含有最豐富的DAA抗老減齡因子，且因為松針生長在高大的松樹上，只能經由耗時費工的方式手工摘採，而百棵百年的松針葉中，僅能萃取2％的DAA抗老減齡因子，極為珍貴。雪花秀與韓國政府簽署了韓國赤松保護協定，才得以在韓國慶尚北道的蔚珍郡栽種極少量的金剛赤松，且僅限用於臻雪丹御系列產品中。

雪花秀數十年來傾心鑽研金剛赤松長壽之奧秘，遵循古法炮製，研發出獨家的萃松精法，留存赤松的最佳活性。赤松針須經由精細研磨、多次密蒸煮沸過濾、曬乾等11道繁複精密的萃取工法，才得以萃取出獨特珍貴的赤松精華成分–DAA抗老減齡因子。結合高科技精萃微囊科技，完整保留最佳活性成分，使青春能量滿載至肌底，褪袪歲月痕跡，膚觸再現平滑細嫩，重拾肌膚青春亮采。

(中時 )