MLB》目標可能不是哈波 費城人赴賭城作秀？

哈波。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

費城人本週將出發到哈波（Bryce Harper）的家鄉拉斯維加斯與他會談，願意跨越至少2千公里的距離展現誠意，不難看出費城人的誠意，不過也許這也有另一個用意。

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哈波與經紀人波拉斯（Scott Boras）正在尋求一份超越史坦頓（Giancarlo Stanton）13年3.25億美元還大的合約，目前有國民、費城人、白襪與道奇4支球隊正在觀望，最有機會的是費城人與國民。

國民日前傳出提供高於3億美元（約92億台幣）的合約，期待哈波可以回心轉意，而費城人為了補強，老闆米道頓（John Middleton）也不惜「花錢花得笨一點」。

費城人因為對哈波感興趣而跨越長距離拜訪，但也許也有另外一個隱晦的目的，讓他們願意這樣跨越城市的旅行，那就是逼迫國民再提高哈波的合約價格。

《The Athletic》知名棒球記者羅森索（Ken Rosenthal）認為，「如果費城人偏愛馬恰多（Manny Machado），那這次的會面可能只是一個提高國民價格的手法。哈波與他的經紀人波拉斯（Scott Boras）實際上可能也是以相同動機做這件事。」

費城人可能願意在這位MVP級的少年強打身上花錢花得笨一點，因為哈波適合他們球隊，而且對於球隊未來的10年都有幫助。不過現在考慮一件事是很有趣的，費城人到拉斯維加斯可能只是一場秀，只是一個逼迫國民提高價格的手段。

國民目前的薪資總額已高的嚇人，而哈波又想獲得破紀錄的大合約，且國民現在提供的合約金額據傳已超過3億美元，國民會不會因為費城人的動作加碼哈波的合約值得觀察。

(中時電子報)

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