迎春節 建商貼心服務 熱騰騰年菜美味上桌

2019年01月11日 10:41 中時 盧金足

中部品牌建商貼心服務，幫社區住戶提供預訂圍爐團圓的年菜。（盧金足攝）

陸府建設每到年節前都會舉辦年菜教學，住戶學得美味年菜，為家人料理圍爐年菜很有成就感。（圖／陸府提供）

農曆春節家人圍爐團圓，一桌美味年菜更能緊緊「年」住家人的心！中部品牌建商貼心服務，雙橡園V1社區內的知名「吉品海鮮」餐廳，提供成套熱年菜供住戶預訂，並於除夕當晚熱騰騰送到家、陸府建設邀請知名創意料理老師Iris年菜教學，幫忙住戶輕鬆搞定年菜，讓社區住戶大力按讚！

雙橡園開發推動豪宅升級、進化，去年V1社區主打豪宅3.0版，獲得廣大會員好評，重要的關鍵是成立「深耕物業」進駐社區服務，同時引進「台北吉品海鮮團隊」進駐社區、照料住戶的餐食，提供一日六餐服務。

農曆年前還提供圍爐年菜外帶服務，剛出爐的年菜從社區廚房送到住戶家中，依舊熱騰騰、美味不流失，很多住戶去年享受美味年菜，今年已開始詢問何時開始預約。

今年「吉品海鮮」提供的「諸事吉品年菜」，共包括海味佛跳牆、黃金玉米雞、清蒸龍虎斑、荷葉蒸藍鑽蝦、金銀蒜帶子蒸飯、(蒜香醬燒豬肋排、黑松露牛小排、脆皮松阪豬)三選一、瑤柱扒長年菜、吉品流沙包等，道道都是功夫菜，成套、5人份的「諸事吉品年菜」售價8800元，數量有限，很多住戶搶訂。

吉品海鮮也提供單品主廚功夫年菜，包括荷葉蒸藍鑽蝦、金銀蒜帶子蒸飯、清蒸龍虎斑等，方便住戶自行搭配；另有XO醬年節禮盒可選購，自用送禮兩皆相宜。

陸府建設每到年節前都會舉辦年菜教學，今年請到知名創意料理老師Iris為陸府家族示範健康版的星級料理，包括有圍爐宴必備的富貴元蹄；象徵鴻運當頭的焗烤大蝦、祝福來年財運滾滾的低脂紅燒獅子頭，還有兩款創意年菜，青醬福袋與花好月圓麻糬甜點。

料裡世界知名的主廚Iris，因家人生病後重新開始研究用少油、少鹽、少醬料的烹飪方式，料理出美味的菜餚，不少外地客皆慕名前往品嚐，今年陸府特別請到Iris示範年菜，很多住戶引頸期待，希望學得年菜撇步，為家人料理愛心年菜。

(中時 )