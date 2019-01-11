講到太陽花 馬英九暴怒：我們都被騙了！

2019年01月11日 10:32 中時電子報 王子瑄

前總統馬英九今日(11)上黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，談到自己《八年執政回憶錄》出書用意有三：一還原歷史、二分享經驗、三反省檢討。關於反省檢討，講到太陽花，馬不禁暴怒：「我們都被騙了！」

針對黃暐瀚提問，關於「反省檢討」，有什麼回憶深刻的事件？馬英九特別提到了證所稅開徵。黃則進一步表示，關於證所稅，坊間很多人士落寞，認為當年要是馬面對太陽花強悍一點，可以阻止後續許多遺憾。馬則表示，服貿協議不涉及關稅法的修正，所以它不用經過ECFA貨貿部分的同樣處理；當時立法院做出的決議是要逐條審查，同時還要開二十次的公聽會，以回應當時的民意，結果完全停頓根本是胎死腹中。

馬英九愈講愈動氣，指出3月18日開始學運，4月3日他們就送監督條例到立法院，結果躺在那邊一躺四、五年沒有下落，所以講句比較重的話──「我們實際上是被騙了！被太陽花學運啊！」

馬英九罕見動怒，表示《兩岸協議監督條例》，卻胎死腹中至今，非常遺憾，砲轟反方根本是「假監督真阻擋」。民進黨團總召柯建銘自己也說了「這不是優先處理」，等於這項條例根本胎死腹中，卻影響了整個台灣社會與經濟。並痛批當初反方說要公開透明反黑箱，最後自己卻反而是最不公開、不透明又黑箱；他們當初答應的事，沒有一件做到，還枉顧全台未來。

話鋒一轉，馬英九怒嗆，當大陸制定兩岸法條、宣示兩岸關係，難道台灣要一直沉默？表示，自己多次強調「統一」，不過就是重申我國當前憲法而已。自己主張「和平民主統一」，相信這是台灣人民也都可以接受的，而民進黨自己也有《台灣前途決議案》，載明「台灣前途由2300萬人決定」，可見彼此是並不衝突的。

(中時電子報)