金庸式總辭賴揆：他日江湖相逢

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中時

行政院上午舉行第3635次會議，處理內閣總辭議程，在完成總辭後，賴揆向所有閣員表達感謝，臨別時，賴揆也引用金庸小說「神鵰俠侶」楊過對張君寶的談話「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過」，賴揆說，有緣會在壯大台灣的路上相逢。

賴揆在總辭時回顧，過去一年多來，行政團隊史無前例走出行政院，走遍22縣市，跟縣市政府團隊座談，一一聽取前瞻基礎建設及長照2.0執行情況及城市發展遭遇的各種困難，並且造訪各產業代表，了解產業發展的困難，團隊誠實面對各種問題，務實擬定對策、踏實的解決問題。但無可避免，團隊也共同遭遇0206地震，0823淹水及1021普悠瑪的意外，這段日子以來，團隊共同經歷磨難、辛苦，當然也一起分享歡樂以及笑容，有失去當然也有收穫。

賴揆說，這段時間無怨無悔，一起建設國家，發展經濟，造福人民，壯大台灣。與團隊成員一起共同播下的種子，也許沒辦法在任內看到開花結果，但許多已在萌芽階段，也有許多已在含苞待放，相信假以時日，國人會看到共同努力的成果。

賴總也再次強調，總統是為了九合一敗選負責，在完成穩定政局及法案預算推動後，他決定堅定的離開。賴揆臨時前以金庸小說神鵰俠侶中，男主角楊過對張君寶說的一句話向全體閣員告別，「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過」，賴揆表示，大家在此相遇也在此分手，有緣的話，會在壯大台灣的路上再度相逢，天佑台灣、天佑台灣人民。

(中時 )

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