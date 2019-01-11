奧莉薇亞柯爾曼抓狂 發怒賞人耳光過戲癮

2019年01月11日 10:36 中時 潘鈺楨

奧莉薇亞柯爾曼（右）與瑞秋懷茲。（福斯提供）

艾瑪史東。（福斯提供）

【真寵】首波中文官方預告

希臘新浪潮鬼才導演尤格藍西莫近年佳作連連，《單身動物園》、《聖鹿之死》屢獲各國影展高度肯定，首次挑戰歐洲宮廷題材的宮鬥鉅作《真寵》，繼威尼斯影展拿下評審團大獎後，再奪金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角，以及英國影藝學院電影獎獲得十二項提名。

故事設定取材自真實歷史，世人眼中帶著神秘面紗的安妮女王（奧莉薇亞柯爾曼飾），長期為痛風所苦、生性害羞且不受尊重，然而她的統治卻也是幫助大不列顛帝國取得國際強權的重要推手。檯面上黨派鬥爭的政治角力，背後隱含著與兩位狡猾伶俐且手段高明的女子之間的較勁，一位是她從小到大的貼身閨蜜及國事決策顧問莎拉夫人（瑞秋懷茲飾），另一位是拜莎拉夫人所賜、出身落魄貴族而進宮服侍的表妹艾碧嘉（艾瑪史東飾），三個女人建構這齣相互操控又情感深重的宮廷大劇。

導演尤格藍西莫在故事主架構上的設定非常自由，認為人們的行為、社會氛圍及權力鬥爭等，其實皆與當時差異不大，也不讓歷史框架限制了宮中各個角色的私生活，闡述愛情、選擇與歐洲政治權力議題，最後卻是有著非常現代思想的黑色喜劇。艾瑪史東在片中原本只是個落魄貴族，透過心機謀算變成王族貴婦，拍攝過程也學習不少，從屈膝禮、騎馬、皇家禮儀樣樣都得立刻駕輕就熟，對每個工作細節都非常考究，終於練成心機女、不惜自殘裝可憐只為和資深前輩瑞秋懷茲平起平坐。

電影卡司集結三大影后。導演尤格藍西莫想尋找即便身受悲痛、痛風及不安全感所苦，在虎假虎威與自怨自艾兩種極端形象間搖擺不定的安妮女王，心中就只有一個人選：奧莉薇亞柯爾曼，坦言：「最初就決定奧莉薇亞一定要是我的女王！」早已長年扮演皇親貴族的奧莉薇亞柯爾曼。柯爾曼深刻觀察女王的寂寞與哀愁：「她有太多悲傷過去，內心一定非常孤獨，因為身處高位，她永遠不會知道人們是真心待你或只因為你是女王。」奧莉薇亞柯爾曼也為安妮女王加入一點叛逆，常常像個小孩突然地抓狂發怒或堅持己見，喜歡成天與人唱反調或賞侍童耳光，讓她笑說這次真的過足戲癮了！電影將於1月25日在台上映。

(中時 )