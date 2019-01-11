巧遇正妹警純情男羞問怎麼辦 網友回答讓人心碎

2019年01月11日 10:38 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台中市警察局臉書粉絲專頁「TCPB局長室」辦活動送專屬的帽T與紀念帽，找來警界帥哥劉源昇（圖右）、美女楊舒婷（圖左）當麻豆加持，讓宣傳效果大大加分。（資料照，張妍溱翻攝）

台中市警三分局勤工所女警楊舒婷從模特兒界轉行當警員，175公分的高挑身材及萌萌大眼讓她備受矚目，過去也屢登上媒體版面。一名男網友表示在住家附近巧遇楊舒婷，狂撒P幣問「是否該上前與她合照」，但網友點破真相讓人心碎。

靜宜大學財經系畢業的楊舒婷考上105年警察特考，被派到勤工派出所，她說從小就想當能幫助人的公務員，所以選擇從警，值勤時的美麗身影也讓轄區民眾驚艷不已。

一名男網友在PTT問卦，表示在家中附近巧遇楊舒婷，噓寒問暖之際不忘稱讚對方漂亮，楊舒婷則謙遜回覆「沒有啦！我現在有點素顏，應該看起來不漂亮」，讓男網一秒融化，想鼓起勇氣與她合照，卻裹足不前。

之後男網友為了「慶祝」巧遇正妹女警，在PTT狂撒P幣，只要網友一「推」就發50P幣，甚至不惜發出1000P幣尋找本尊臉書。底下網友紛紛跟著附和「遇到正妹當然要拍照讓朋友羨慕一下」、「會要求抱緊處理」、「楊:性騷擾已報警…欸我就是警察？」、「遇到漂亮女生 當然要阿」

不過也有網友點出殘忍真相「她不是結婚了嗎」、「人家的男友也是警察 而且應該也快結婚了 醒醒吧」。事實上，先前就有媒體報導，楊舒婷男友也是擔任台中市第一警分局的警員劉源昇，2人被封為警界神雕俠侶，還為台中市警局拍攝帽T及紀念帽宣傳照，情侶2人顏值爆表造成網友暴動。

(中時電子報)