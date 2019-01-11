身障員工聘足3％？大學校長：全校搜光也不夠

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旺報

今年2月1日起，由於教育部擬將教學助理（TA）比照勞僱型助理一律納勞健保，各大專校院的員工人數大增，另一方面衛福部、勞動部又規定各公立學校進用的身障員工不得低於全部員工的3％，大學校長反映：全校所有身障研究生都當TA也湊不齊這個數目，何況學校還得跟企業搶身障員工，有人建議學校去找外面的人來充身障員工，「這合理嗎？就算不是舞弊也是違法。」國立大學希望降為1％，期盼教育部一定要拿出肩膀解決這件事。

國立台灣科技大學校長廖慶榮表示，今年2月起由於教學助理要納入勞健保，有的學校一下子增加6、7百名甚至2000名員工，母數增加之後，應該進用的3％身障員工最多增加了60人，問了校內所有身障研究生是否有意願擔任TA，但是就算全部都有意願也不到3％；更何況由於勞動部也規定企業要進用身障員工，所以像台積電等大廠就出獎學金「搶」身障學生，學校就更不夠用。有人建議學校去找校外身障者來校內當員工，但廖慶榮覺得這完全不合理，「就算不是舞弊也是違法！」國立大學非常堅持今天一定要解決這件事。

由於衛福部、勞動部規定私立學校只要進用1％身障員工，公立學校卻要進用3％，國立大學首當其衝，因此今年大學校長會議中，國立交通大學和國立成功大學聯袂提案，希望將公立學校進用身障員工員額由3％降為1％，以符合立法的平等原則。

教育部代理部長姚立德僅表示，這是衛福部的身心障礙法規定，教育部已經規劃補助學校勞健保費用，學校若有窒礙難行之處，可洽詢地方政府協助；勞動部的書面說明也只說建請各校仍依法辦理；「始作俑者」的衛福部更僅表示不能惡化身障者低就業情況。

國立成功大學校長蘇慧貞不滿表示，這是多年問題，各部會不能只說「我們這個部會只能解決到這裡」，然後讓大學校長每年在大學校長會議裡空談。

(旺報 )

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