馬英九：蔡英文盼透過國人不滿一國兩制　把九二共識做掉

2019年01月11日 10:50 中時 楊佳穎

中國大陸國家主席習近平日前提出對台「習五條」，引發議論，總統蔡英文近日則稱九二共識一詞已被北京定義為「一國兩制」，籲各政黨不要再講九二共識。對此，前總統馬英九11日接受廣播專訪直言「我們當然不認同、反對她這樣說，主要這不是事實」，所謂一國兩制是大陸對於兩岸統一後要實施的制度，與九二共識不可能同時存在，也不能劃上等號。

馬英九還說，到目前為止「一國兩制」在台灣是沒有市場的，這點大家都知道，所以為什麼蔡英文會把「九二共識」與「一國兩制」擺在一起，「就是希望透過大家對於一國兩制的不滿，一起把九二共識做掉，就這麼簡單」。

馬英九也指出，習近平如今談話比過往強硬，是無可置疑的，可明顯看出從他上任到現在，對於中國統一有強烈緊迫感，但也不能不說，習近平所談的九二共識內容，跟我方說的有出入，且跟當初達成的共識不一樣，連前國安會秘書長蘇起都稱簡直認不出九二共識面貌。

他接著說，一方面陸方好像有意調整九二共識內容，另一邊蔡英文又迫不及待要將九二共識廢掉，兩邊都是越走越遠，情況與當年前總統陳水扁執政時非常像，呼籲兩岸都應共同回到「原汁原味」的九二共識。

另一方面，對於遭陸委會質疑「馬習會」未公開提「一中各表」，馬英九也說，這說法昧於事實，當年在新加坡與習近平舉行正式會談時都有清楚表達，「我說習先生，1992年我們達成一中各表共識，不會表到兩個中國、一中一台、台灣獨立，因為這些都不是中華民國憲法可以允許的」，相關談話逐字稿也送到立法院，已是個公開事實，「大家都知道我說過，還說得非常仔細，但為什麼只有蔡總統跟陸委會不知道？」

他也說，當下仔細看了習近平的態度，習只是靜靜聽，並沒有任何反對、不安的表情。

此外，面對主持人問及是否從未去過大陸，馬英九解釋，剛好自己擔任公職期間都不方便去，等到有一年離開公職到政大教書，本想去參加大陸有個絲路之跑活動，沒想到過沒多久就被徵召參加台北市長選舉，「之後到現在都沒機會了」。

對於今年520解除管制後，是否想回祖籍湖南省看看？馬英九笑說，現在沒這計畫，但不排除，家人幾乎都去過了。至於是否期待還有機會再跟習近平見一次面？馬也說，沒有特殊規劃，但也不排除。

(中時 )