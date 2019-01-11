新內閣遭酸輸越大升越快 柯P超暖緩頰

2019年01月11日 11:06 中時 吳堂靖

行政院長賴清德宣布總辭，並由前院長蘇貞昌接手組閣，蘇貞昌組新任閣揆，外傳陳其邁、林佳龍也將入閣，消息一出，也遭酸「輸越大升官越快」，對此，台北市長柯文哲上午受訪緩頰，也不能這樣講，不能說人家一次失敗，以後什麼事情都不能做，這很奇怪。

至於柯在選前就曾與蘇互動過，他如何看新內閣，柯文哲說，上任再講，蘇貞昌不會有問題，已經老經驗，應該上任很快就上手。

針對外界酸綠營輸越大、官做越高，柯文哲說，他還是那句話，不是一次失敗以後，什麼事情都不做。他常說，先上線再講，重要的是whathedo不是whathesay，所以通常是上任一陣子，才能評估他們的成效。

媒體追問柯，上次柯曾說台灣的內閣都換太快，任期只有一年，此次是否會重蹈覆轍？柯文哲說，這次大部分的閣員應該不會換吧？但也說「他不曉得，因為還沒有看到名單」。

由於柯3月將訪美，外傳他接洽前AIT處長卜睿哲安排在美演講？柯表示，這都是幕僚在安排的，所以他也不清楚，至於傳出卜睿哲建議閉門會談？柯說，其實他在美國只住過一年，要用英文從頭到尾演講，除非事先都是稿子再練過，不像用中文講會很順，柯也坦言，用英文在美國講很嚴肅的題目，不是他的專長。

(中時 )